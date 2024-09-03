بداية «صادمة» لـ«خورفكان ودبا الحصن والعروبة» في دوري المحترفين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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لم تكن بداية الروماني دانيال ايسايلا مدرب خورفكان، والبرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن والبرتغالي برونو بيريرا المدير الفني للعروبة «مثالية» في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن تلقى المدربون الثلاثة ست هزائم بواقع هزيمتين لكل مدرب خلال الجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين، لتصاب جماهير هذه الأندية بخيبة أمل كبيرة وتضعهم تحت الضغوط وذلك مع انطلاقة المسابقة في انتظار بقية مواجهات الدوري الذي بدأ ساخناً هذه المرة بعد تربع 4 أندية على صدارة المسابقة بالعلامة الكاملة وهي أندية النصر وشباب الأهلي والشارقة والوحدة.

حظ عاثر

وكان ايسايلا مدرب خورفكان، قد ندب حظ فريقه بعد أن أوقعته قرعة دوري أدنوك للمحترفين مع نادي العين في الافتتاح وهو الفريق المتوج بدوري أبطال آسيا ليمنى «النسور» بهزيمة قاسية استقرت عند 5 أهداف وعلى الرغم من تحسن أداء الفريق أمام الوحدة، إلا أن الأخير تمكن من تحقيق الفوز بهدف نظيف، لتتحسر جماهير «الخور» على الهزيمة الثانية توالياً بقيادة ايسايلا وهو الخبير بشؤون دوري المحترفين شأنه شأن المدرب زاناردي المدير الفني لدبا الحصن والذي لا يزال يعاني من أجل تحقيق النتيجة الإيجابية للفريق الأخضر بعد الهزيمة من الشارقة بالأربعة وأمام الوصل بهدف، وعلى الرغم من الهزائم إلا أن هناك تطوراً في أداء ومستوى لاعبي دبا الحصن من مباراة لأخرى لكن الجمهور ينتظر النتائج الإيجابية.

بحث

وفي العروبة لا يزال المدرب بيريرا يبحث عن فوزه الأول في دوري أدنوك للمحترفين وهو المدرب الذي قاد فريقه إلى تحقيق نتائج لافتة في دوري الدرجة الأولى والذي لم يتعرض فيه العروبة إلا لهزيمة واحدة طوال 34 جولة، لكن الوافد الجديد خسر الافتتاح بالخمسة أمام النصر وعاد في الأسبوع الثاني وخسر أمام الجزيرة بهدفين دون رد لذلك فإن جمهور العروبة اعتاد النتائج الجيدة خلال الموسم الماضي وينتظر تصحيح الأوضاع في قادم الجولات.

وتشهد مباريات الأسبوع الثالث من دوري أدنوك للمحترفين ديربي الشارقة بين دبا الحصن وجاره البطائح يوم 20 الجاري فيما يحل خورفكان ضيفاً على العروبة يوم 22 من نفس الشهر في ديربي الساحل الشرقي.

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