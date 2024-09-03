دعم «الأبيض» بمحترفين في أوروبا خيار صحيح  

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أشاد عمر إسماعيل، باستعانة منتخبنا الوطني بالثلاثي المحترف بالخارج، عدلي محمد حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي، وماكنزي هانت لاعب وسط فليتوود الإنجليزي، وجونيور نيداي مهاجم مونبلييه الفرنسي، وقال: «الاستعانة بلاعبين محترفين خارج الدولة، فكرة ممتازة وبادرة سليمة، تطبقها العديد من منتخبات كرة القدم حالياً، وسيكون الحكم الحقيقي على اللاعبين من خلال مباريات منتخبنا الوطني المقبلة، والقائمة المختارة لتمثيل «الأبيض» أمام قطر، تضم العناصر الأبرز محلياً، التي لعبت حتى الآن، مع الوضع في الاعتبار أن معيار اللاعب الدولي، يختلف عن مقاييس لاعبي الأندية، واللجوء إلى الاستعانة باللاعبين المحترفين خارجياً من مواليد الدولة أو المقيمين، ورقة مهمة لتدعيم صفوف منتخبنا في المرحلة الحالية».

وطالب عمر إسماعيل لاعب المنتخب الوطني ونادي بني ياس السابق، أن يتم التوظيف الجيد للاعبي منتخبنا الوطني، عندما يحل ضيفاً على المنتخب القطري، بعد غد الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكداً لـ «البيان»، أن أمام لاعبي «الأبيض» الفرصة لتقديم عرض قوي، والخروج بنتيجة جيدة، إذا تحلّوا بالروح القتالية العالية.

وقال: «هناك حالة من التفاؤل تسود الجميع، على الرغم من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمستوى منتخبنا الوطني، وصعوبة تقييم الأداء الجماعي، بسبب التغييرات العديدة التي أجراها البرتغالي باولو بينتو، على القائمة المختارة للمنتخب، قبل مواجهة المنتخب القطري، مقارنة بآخر مبارياتنا بتصفيات المرحلة الثانية الآسيوية، ولكننا تعرفنا في المقابل إلى الأداء الفردي للعديد من عناصر المنتخب، من خلال جولة ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والجولتين الأولى والثانية من دوري أدنوك للمحترفين».

ظروف متشابهة

أوضح عمر إسماعيل، أن هناك ظروفاً متشابهة بين «الأبيض» ومضيفه «العنابي»، مثل طريقة الأداء، والحضور الجماهيري، وقال: «يتشابه الأداء بين منتخبنا الوطني ونظيره القطري، ما يوازن كفة ميزان الأداء بينهما قبل المباراة، إلى جانب الحضور الجماهيري، وطرق التشجيع المتقاربة، وهو ما يقلل من احتمالية وجود تأثير للدور الجماهيري خلال سير اللقاء، وربما سيكون التأثير الجماهيري أكبر عندما نلتقي المنتخب الإيراني، الذي يمتلك قاعدة كبيرة من المشجعين القادرين على تحفيز لاعبيهم بشكل كبير».

وتابع: «كما أن المنتخبين سبق وتواجها أكثر من مرة في العديد من المسابقات القارية والإقليمية، بالإضافة إلى أن المباراة ستقام على أرض ملعب استاد أحمد بن علي، وهو من الملاعب المقامة بنظام التبريد، وهذا الأمر من المفترض أن يساعد لاعبينا على الأداء بمستوى أفضل مما قدموه في الكأس والدوري، والذي عانوا خلاله من ظروف الطقس الحار والرطوبة العالية، والمؤثرة سلبياً في الأداء، وأتمنى أن يتم توظيف عناصر المنتخب الوطني بشكل جيد خلال المباراة، حتى نحقق النتيجة الإيجابية المطلوبة».

يذكر أن تصفيات آسيا للتأهل لمونديال 2026، تنطلق بعد غد الخميس وتستمر حتى يونيو 2025 بمشاركة 18 منتخباً على 3 مجموعات، كل مجموعة من 6 منتخبات، تتنافس على بطاقات التأهل لكأس العالم في كندا والمكسيك وأميركا.

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