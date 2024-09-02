انضمام لاعبين من أوروبا للمرة الأولى.. منتخب الإمارات يعزز صفوفه بمزيج من الخبرة والشباب

المصدر: البيان

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في خطوة لتعزيز تشكيلة منتخب الإمارات لكرة القدم، أعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو خلال الأيام القليلة الماضية، عن استدعاء 26 لاعباً، من بينهم أربعة لاعبين مجنسين جدد، لخوض المباراتين المقبلتين أمام قطر وإيران في إطار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيواجه "الأبيض" المنتخب القطري 5 سبتمبر الجاري، ثم يستضيف المنتخب الإيراني يوم 10 من نفس الشهر ضمن منافسات المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة الحاسمة للتصفيات، والتي تضم أيضاً منتخبات كوريا الشمالية وأوزبكستان وقرغيزستان.

وشهدت القائمة ضم ثلاثة لاعبين يلعبون في أوروبا لأول مرة، وهم عدلي محمد حارس المرمى الذي يلعب في ساوثمبتون الإنجليزي، وجونيور نداي مهاجم مونبلييه الفرنسي، وماكنسي هانت لاعب وسط فليتوود الإنجليزي، هذا بالإضافة إلى كوامي أوتون، مدافع نادي العين.

وتضمنت قائمة اللاعبين المختارين مزيجاً من الخبرة والمواهب الشابة، حيث يسعى بينتو إلى تكوين فريق قادر على المنافسة في التصفيات وضمان التأهل لكأس العالم 2026.

قائمة منتخب الإمارات، استعدادًا لمباراتي قطر وإيران:

حراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، خالد توحيد (الشارقة)، علي خصيف (الجزيرة)، وعدلي محمد (ساوثهامبتون الإنجليزي)

خط الدفاع: خالد الهاشمي وكوامي كويدو (العين)، محمد العطاس، زايد سلطان، عبد الله إدريس، وخليفة الحمادي (الجزيرة)، خميس المنصوري (بني ياس)، خالد الظنحاني (الشارقة)، وعبدالرحمن صالح (الوصل)

خط الوسط: علي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح، وفابيو دي ليما (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس (العين)، ماكنزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، ماجد راشد (الشارقة)، عبدالله حمد (الوحدة)، عصام فايز (عجمان)، يحيى الغساني، وحارب عبدالله (شباب الأهلي)، وفهد بدر (بني ياس).

خط الهجوم: جونيور نيداي (مونبلييه الفرنسي)، وكايو كانيدو (الوصل).

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