استبعاد سلطان عادل ومحمد جمعة من معسكر «الأبيض» في أبوظبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، لاعبي شباب الأهلي سلطان عادل ومحمد جمعة، من معسكر «الأبيض» الذي انطلق مساء أول من أمس، في جزيرة السعديات بأبوظبي، استعداداً للقاء منتخبي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتم استبعاد سلطان عادل لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد جمعة لالتحاقه بالخدمة الوطنية، ليتراجع عدد لاعبي قائمة منتخبنا الوطني في المعسكر الداخلي إلى 28 لاعباً، وهم في حراسة المرمى: خالد عيسى «العين»، خالد توحيد «الشارقة»، علي خصيف «الجزيرة»، وعدلي محمد «ساوثهامبتون الإنجليزي»، ولخط الدفاع: خالد الهاشمي وكوامي كويدو «العين»، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله إدريس وخليفة الحمادي «الجزيرة»، وخميس المنصوري «بني ياس»، خالد الظنحاني «الشارقة»، وعبدالرحمن صالح «الوصل».

وفي خط الوسط، علي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح وفابيو دي ليما «الوصل»، يحيى نادر، محمد عباس «العين»، ماكنزي هانت «فليتوود الإنجليزي»، ماجد راشد «الشارقة»، عبدالله حمد «الوحدة»، عصام فايز «عجمان»، يحيى الغساني وحارب عبدالله «شباب الأهلي»، وفهد بدر «بني ياس»، وفي خط الهجوم، جونيور نيداي «مونبلييه الفرنسي»، وكايو كانيدو «الوصل».

وتجدر الإشارة إلى أن معسكر منتخبنا سيستمر في أبوظبي حتى موعد السفر إلى الدوحة للقاء المنتخب القطري يوم 5 سبتمبر الجاري، ثم يعود المنتخب الوطني إلى الدولة لاستئناف المعسكر الداخلي بعد أن يتم نقله إلى مدينة العين، حيث يخوض مباراته الثانية أمام المنتخب الإيراني يوم 10 من الشهر نفسه، مع العلم أن المجموعة الأولى لتصفيات المرحلة الثالثة تضم أيضاً، منتخبي قيرغيزستان وكوريا الشمالية.

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