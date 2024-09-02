العروبة يشكو حكم مباراته أمام الجزيرة ويرفض قراراته

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تقدمت شركة كرة القدم بنادي العروبة باحتجاج رسمي إلى لجنة التحكيم باتحاد كرة القدم، وأصدرت اللجنة القانونية بالنادي بياناً يتعلق برفض القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام الجزيرة وانتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دوري أدنوك للمحترفين.

وذكر النادي في تظلمه، أن ما حدث من أخطاء تحكيمية خلال المباراة لا يمكن السكوت عنه أو غض الطرف عن الهفوات التي ارتكبها حكم المباراة، خصوصاً وأن الأخطاء أثرت بشكل كبير ومباشر على سير ونتيجة اللقاء.

ودعا النادي، لجنة الحكام بالاتحاد ورابطة دوري المحترفين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك الأخطاء التحكيمية حتى لا تضيع الجهود التي تبذلها الأندية، وأكد نادي العروبة أنه على ثقة في أن لجنة التحكيم ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذه الأخطاء وتلافيها في المستقبل، وأن العروبة يدعم دائماً الحكام المواطنين ويحرص على عدم التعرض لقرارات الحكام ومنحهم الثقة الكاملة.

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