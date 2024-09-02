9 لاعبين يغيبون عن العين أمام كلباء

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد الفترة المقبلة غياب 9 لاعبين أساسيين عن العين بعد استدعائهم للمشاركة مع منتخبات بلادهم وهم لاعبو منتخبنا الوطني خالد عيسى، وخالد الهاشمي، وكوامي اتون، ويحيى نادر، ومحمد عباس، الذين انضموا لمعسكر «الأبيض»، الذي دشن فترة إعداده الداخلي بجزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي السبت استعداداً لمواجهة منتخبي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر، لحساب الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

كما ضمت قائمة الدوليين الذين تم استدعاؤهم من قبل منتخبات بلادهم وسيغيبون عن العين بالفترة المقبلة كلاً من المغربي سفيان رحيمي، والتوغولي لابا كودجو، والكوري الجنوبي بارك، والبارغوياني اليخاندرو كاكو.

ويستضيف العين في 7 سبتمبر نظيره كلباء على ملعب استاد هزاع بن زايد في مباراة إياب الدور التمهيدي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكان الفريق البنفسجي حقق الفوز بنتيجة 3 - 2 على منافسه كلباء بجولة الذهاب التي جرت على ملعب الأخير، ويحتاج للفوز أو التعادل بأية نتيجة ليبلغ المرحلة التالية من المسابقة.

وتعثر الفريق البنفسجي في مباراة الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين بالتعادل 3-3 أمام مستضيفه البطائح ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 4 نقاط بعد تصدره بالجولة الأولى، وأحدث تعثر الفريق بالتعادل قلقاً وسط أنصار النادي وخصوصاً أنه كان متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة حتى الدقيقة الأولى من الوقت المستقطع بدل الضائع للشوط الأول قبل أن يتراجع مستواه الفني في الحصة الثانية ويخرج بالتعادل، وأرجع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للفريق تراجع الفريق وخروجه بالتعادل إلى الأخطاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز