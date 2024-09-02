جوناثان فييرا: أتطلع لظهور مختلف مع «نسور خورفكان»

المصدر: متابعة – محمد فضل

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عبر الإسباني جوناثان فييرا عن سعادته بالانضمام إلى صفوف خورفكان، مشيراً الى أنه يتطلع لظهور جديد مع «نسور الخور»، وقال: مدينة خورفكان رائعة وأحب الشاطئ والهدوء ودائماً ما أقوم بزيارة مدرج المدينة على الدوام، وتابع: من خلال تجربتي الشخصية أدعو اللاعبين الشباب للاستمتاع بكرة القدم لأن اللحظات الجميلة تمر سريعاً، وعرج اللاعب لتجاربه في الدوري الإسباني وارتدائه لقمصان 4 أندية في الليغا الإسبانية بدءاً من فريق لاس بالماس الذي ترعرع فيه منذ الصغر وكانت البداية معقدة لكن سرعان ما بدأت انسجم مع بقية اللاعبين بدأ عشقي لكرة القدم منذ الصغر ولاس بالماس هو فريق مدينتي وحياتي، حيث أصبحت فيما بعد رمزاً للنادي، ونوه إلى أن إدارة نادي غرناطة حاولوا التعاقد معه، لكنه فضل الانتظار بسبب الخيارات العديدة التي كان يمتلكها، وقرر الانتظار لعام آخر، وقال: كان هناك حديث عن إمكانية اللعب لأشبيلية، وفالنسيا الذي لعبت له وتطور أدائي معهم كثيراً وعرفت في فالنسيا ماذا تعني كرة القدم ومعنى الاحتراف واستفدت من خبرات اللاعبين الأكبر مني سناً.

وقال: أعتز بتجربتي مع «الخفافيش»، ونوه إلى أن تجربته مع فريق رايفاليكانو كانت ممتعة لكنها كانت قصيرة، ولعب لفريق الميريا، كما خاض تجربة في الدوري الصيني، حيث كانت فترة جميلة.

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