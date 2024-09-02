سارة حسنين: الجدية والعزيمة سر تأهل «أبوظبي» لمجموعات أبطال آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعربت سارة حسنين، مدربة فريق نادي أبوظبي لكرة القدم للسيدات، عن سعادتها بتأهل الفريق إلى دور المجموعات بعد الفوز على النصر السعودي المضيف بهدف وحيد، مساء أول من أمس، في مباراتهما على ملعب استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات 2024 - 2025.

وتأهل أبوظبي للعب في المجموعة الأولى، وتضم ووهان جيانغدا الصيني، اينشيون ريد اينجلز الكوري الجنوبي، وصباح الماليزي.

وقالت: أشعر بسعادة كبيرة، ولا أستطيع وصف مشاعري، وأشكر جميع اللاعبات اللواتي لعبن بجدية وروح وعزيمة، وهذا هو الأساس في كرة القدم، حيث إن من يريد الفوز يجب أن يقوم بالتضحية، وأشكر كل من ساهم في هذا التأهل، وأبارك للإمارات بتأهل الفريق إلى دوري أبطال آسيا، والآن يجب على اللاعبات أن يفرحن بدخولهن لأول مرة في دوري أبطال آسيا، والقادم سيكون أفضل، لأننا نريد أن نثبت أن لاعبات أبوظبي قادرات على خوض التحدي».

من جانبها، اعتبرت فاطمة الحوسني قائدة فريق أبوظبي، أن الأداء الجماعي كان سبب التأهل إلى دور المجموعات، وقالت: كان فريقنا ممتازاً ولعب بروح وقوة، وأدى بشكل خيالي لنحقق الفوز بعد روح قتالية عالية، وقوتنا كانت من خلال اللاعبات، لأن جميع اللاعبات كان لهن دور على أرض الملعب، وجاء الفوز بسبب الأداء الجماعي.

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