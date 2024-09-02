5 مواهب شابة تنتزع فرصة الظهور مع الكبار في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انتزع عدد من شباب أندية المحترفين، فرصة المشاركة خلال الجولتين السابقتين من بطولة الدوري، تأكيداً على نيل ثقة الأجهزة الفنية، وأن الفرصة متاحة أمامهم خلال مشوار الموسم الطويل لنيل المزيد من الفرص وإثبات وجودهم بشكل أفضل بلوغاً للتواجد ضمن عناصر التشكيل الأساسي في مختلف الفرق.

ونجح أصحاب الموهبة من شباب «دورينا» في تقديم مستويات جيدة، رغم الفرص المحدودة التي توفرت لهم، ولكنها كانت بداية مبشرة للجماهير بإمكانية الاعتماد عليهم مستقبلاً، ومن أبرز العناصر التي برزت بشكل لافت 5 مواهب منها ، حمد المقبالي (21 عاماً) حارس مرمى شباب الأهلي الذي شارك بديلاً في مباراة عجمان بالجولة الثانية بعد إصابة زميله حسن حمزة في الدقيقة 42، وتألق الحارس الشاب خلال 48 دقيقة ساهم عبرها في الفوز 2 - 1 بعد أن تصدى لعدد من الكرات الخطرة، ورغم دقائق اللعب المحدودة لكنه قفز إلى المركز الرابع في قائمة أكثر حراس الدوري تصدياً للكرات بعدد 6 تصديات، متفوقاً على الكبار والذين شاركوا بعدد 180 دقيقة لعب.

وهنالك أيضاً خميس المنصوري متوسط دفاع بني ياس البالغ من العمر 20 عاماً، والذي شارك أساسياً في المباراتين وقدم مستويات متميزة، قادت إلى اختياره لقائمة المنتخب الوطني الأول بعد أن أظهر تميزه وإمكاناته الفنية العالية وواصل مسيرة التألق التي بدأها في مشاركات الموسم الماضي.

ومن العناصر الشابة التي حصلت على فرص المشاركة، حمد فهد (21 عاماً) لاعب الشارقة الذي شارك بديلاً في مباراة دبا الحصن بافتتاح بطولة الدوري والتي كسبها الشارقة 4 - 1، وكان ذلك مؤشراً إيجابياً إلى أنه محل ثقة المدرب اولاريو كوزمين الذي لا يمنح الفرصة للاعب إلا بعد التأكد من قدراته ونجاحه في مهمته بأرضية الملعب.

كما قدم العميد النصراوي، اللاعب زيد أسامة (19 سنة) والذي يعتبر أصغر من شارك في النسخة الحالية من البطولة، وكان ذلك عندما دفع به المدرب شرودر بديلاً في مباراة العروبة، ولعب زيد أسامة لمدة 35 دقيقة وكان على قدر الثقة التي حظي بها من مدربه.

إضافة إلى المدافع ياسر حسن (22 عاماً) لاعب كلباء والذي شارك في الموسم الماضي ببطولة الدوري لمدة 169 دقيقة، ونال فرصة الظهور مبكراً في النسخة الحالية بديلاً في مباراة الشارقة بالجولة الثانية، والتي خسرها «النمور» بهدف وحقق خلالها عدداً من المكاسب منها استفادة اللاعب ياسر حسن من الاحتكاك واكتساب الخبرة.

حافز للشباب

وتعتبر مشاركة الشباب، في بداية مشوار البطولة أكبر دافع لهم للمزيد من الاجتهاد في الفترة المقبلة واللعب بجدية والتحلي بالانضباط والحرص الدائم على التواجد في التدريبات والعمل على نيل ثقة الأجهزة الفنية للحصول على عدد دقائق أكبر في المباريات الرسمية، كما أنه يحفز جميع الشباب الذين سيحملون الراية في المستقبل القريب.

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