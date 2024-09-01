أبيض الشباب يتعادل ودياً مع شقيقه القطري في زغرب

المصدر: البيان

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تعادل منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً مع شقيقه القطري بهدف لهدف في مباراته الودية الأولى التي أقيمت في معسكر زغرب.

وتقدم المنتخب القطري في الشوط الأول من ركلة جزاء قبل أن يسجل منتخبنا التعادل في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب عبيد سالم.

وأكد المدرب الوطني سليم عبدالرحمن أن التجربة الودية أمام المنتخب القطري كانت إيجابية, حيث قدّم فيها اللاعبون مستوى جيداً, وطبقوا ما مطلوب منهم ، مشيراً إلى أن هذه التجارب تسهم في زيادة التجانس بين اللاعبين , خاصة أن التصفيات باتت قريبة جداً.

ويستعد منتخبنا لخوض تجربته الودية الثانية يوم 7 سبتمبر أمام نظيره منتخب بولندا.

الجدير بالذكر أن أبيض الشباب يقيم حاليا معسكره في كرواتيا استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المقررة هذا الشهر في الكويت.

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