نبيل فقير صانع ألعاب جديد في قلعة «فخر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تعاقد الجزيرة مع اللاعب الفرنسي نبيل فقير قادماً من ريال بيتيس الإسباني بعقد لمدة موسمين دعماً لصفوف «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد، ليكمل عقد الخماسي الأجنبي، بجانب كريم رقيق «هولندا»، نيسكينز كيبانو «فرنسا»، محمد النني «مصر»، رامون ميريز «الأرجنتين»، ويجيد فقير اللعب في مركزي صانع الألعاب والهجوم.

وسبق أن دافع نبيل فقير «31 عاماً»، وهو ذو الأصول الجزائرية، عن شعار ناديي سانت بريست وأولمبيك ليون، الذي انضم منه إلى صفوف ريال بيتيس، كما سبق له التواجد ضمن قائمة المنتخب الفرنسي، ووصفت وسائل إعلام إسبانية انتقاله للجزيرة بالخسارة الكبيرة لناديه السابق الذي لعب معه 5 مواسم، ظل خلالها من العناصر البارزة والمؤثرة في تشكيلة الفريق، وأكدت أنه مكسب كبير لناديه الجزيرة.

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