استمرار التدخلات الإيجابية لتقنية الفيديو في الجولة الثانية للدوري

المصدر: دبي - البيان

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استمر الاعتماد على تقنية الفيديو في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت تدخلات إيجابية لـ «الفار» في عدد من قرارات حكم الساحة، وأبرزها تدخل تقنية حكم الفيديو في الدقيقة 57 من عمر مباراة الوصل ودبا الحصن، التي أدارها حكم الساحة سلطان محمد صالح، ومعه حكم الفيديو صقر الزعابي، باحتساب ركلة جزاء لدبا الحصن، كما تدخلت في مباراة النصر وبني ياس، وأدارها سلطان عبدالرزاق حكماً للساحة، ومعه عيسى خليفة حكماً للفيديو، لاحتساب ركلة جزاء لبني ياس في الدقيقة 85، وأضاعها يوسفو نيكتيه.

جدل

بينما تدخلت تقنية الفيديو في مباراة الجزيرة والعروبة، وأدارها حكم الساحة حمد علي يوسف، ومعه تقنية الفيديو أحمد بلال، في ركلة جزاء مثيرة للجدل للجزيرة في الوقت بدل الضائع، ولكن حكم الساحة أصر على رأيه، وسجل منها كيبانو هدف «فخر أبوظبي» الثاني، وفي مباراة البطائح والعين، وأدارها حكم الساحة بدر بوجمهور، ومعه حكم الفيديو محمد الهرمودي، كانت هناك ركلة جزاء مثيرة للجدل للعين في الدقائق الأولى للمباراة، وتدخل الفيديو إيجابياً مرتين لاحتساب ركلة جزاء للبطائح، وعلى إثرها ألغي هدف للعين سجل من هجمة بدأت بعد الخطأ نفسه، واحتساب هدف البطائح الثالث بعدما ألغاه حكم الساحة.

في حين، لم تشهد 3 مباريات قرارات مؤثرة من قبل أطقم التحكيم، وتتضمن مباراة الشارقة وكلباء، وأدارها حكم الساحة أحمد سالم خلفان، وحكم الفيديو أحمد النقبي، وخورفكان والوحدة، وأدارها حكم الساحة يحيى الملا، وحكم الفيديو عامر الضبيع، وعجمان وشباب الأهلي، وأدارها حكم الساحة عمر آل علي، وحكم الفيديو نواف الزيودي.

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