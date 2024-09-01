غلوم: الطقس يؤثر على أداء الأندية في الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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استبعد حسين غلوم نجم منتخبنا الوطني ونادي الشارقة السابق، التقييم الحقيقي للعديد من أندية دوري أدنوك للمحترفين، أو اللاعبين قبل مرور 6 جولات على الأقل من عمر المسابقة، وشدد على أن حالة الطقس الحالية، تؤثر بشكل كبير على الأداء الفردي والجماعي خلال المباريات، وتجبر المدربين على طرق لعب لا تظهر الإمكانيات الحقيقية للاعبيهم، وتوقع ارتفاع مؤشرات الأداء والمستويات الفنية بشكل تدريجي في الجولات المقبلة، خصوصاً وأن المسابقة سوف تتوقف قرابة الأسبوعين لظروف ارتباط المنتخب الوطني الأول بتصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال غلوم: «تحاول الأندية في الجولتين الأولى والثانية للدوري، الحسم المبكر للمباراة، ومن ثم الاعتماد على الإغلاق الدفاعي تجنباً لإجهاد اللاعبين، وإمكانية تعرضهم للإصابة بسبب ظروف الطقس الحار، والرطوبة العالية التي تقام فيها المباريات، وهناك مدربون استطاعوا التعامل مع هذا الأمر بذكاء مثل الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، وهو ما ظهر بطريقة لعب فريقه أمام كلباء في الجولة الثانية، ومدرب البطائح الكرواتي غوران توميتش، الذي نجح في قيادة فريقه إلى تقديم أداء جيد أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى رغم الخسارة 1 - 2، وعمل (ريمونتادا) أمام العين، والخروج بنقطة التعادل، بعدما كان البطائح متأخراً بثلاثة أهداف».

ترقب

ورأى غلوم، أن من المبكر ترشيح أندية محددة للمنافسة على درع دوري النسخة الحالية، وقال: «علينا انتظار عدد آخر من الجولات قبل بناء رؤية فنية لطبيعة المنافسة هذا الموسم، لأن هناك أندية لم تظهر بعد مستواها الحقيقي، مثل الوصل الذي كان أفضل كثيراً في الموسم الماضي، والنصر رغم نتائجه الجيدة، إلا أنه من وجهة نظري لم يقابل فرقاً قوية بعد، مع احترامي لبني ياس وفوزه في الجولة الأولى على الجزيرة الأقل كثيراً عن التوقعات، والعين وشباب الأهلي، لديهما بعض المشكلات الفنية الواضحة، وأتوقع مع تحسن حالة الطقس، ومعالجة الأندية لأخطاء الجولتين الأولى والثانية خلال فترة التوقف، سيكون الأداء أقوى وأفضل في الجولات التالية».

إثارة

الجدير بالذكر، أن الجولة الثانية شهدت مباريات ونتائج مثيرة، وذلك بعد تغلب النصر على ضيفه بني ياس 4 - 1، لتكون المرة الأولى التي يحقق فيها «العميد» الفوز في أول جولتين لدوري المحترفين منذ موسم 2015 - 2016، ورفع النصر المتفوق في الجولة الأولى على العروبة 5 - 1، رصيده إلى 6 نقاط، محافظاً على صدارة جدول الترتيب، حقق الوصل فوزه الأول في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، بتفوقه على ضيفه دبا الحصن 1 - 0، وحصد الجزيرة نقاط مباراته مع العروبة بالفوز 2 - 0، وخطف الشارقة انتصاراً ثميناً من ضيفه كلباء 1 - 0، وفرض البطائح تعادلاً مثيراً في اللحظات الأخيرة أمام العين بنتيجة 3-3، لتصبح وللمرة الثانية في تاريخه، لا يحقق العين الفوز في مباراة بعد تقدمه بثلاثية نظيفة، بعد مواجهته أمام العروبة في سبتمبر 2021، وحقق الوحدة الفوز الثاني على حساب خورفكان 1 - 0، لتكون المرة الأولى التي يحقق فيها الوحدة الفوز في أول جولتين منذ موسم 2018 - 2019، وحقق شباب الأهلي الفوز على مضيفه عجمان 2 - 1، ليصل «الفرسان» إلى 6 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما يظل عجمان من دون رصيد من النقاط في المركز 11.

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