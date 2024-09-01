زكريا أحمد: تألق الحراس وراءه مدربون متميزون

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد الدكتور زكريا أحمد العوضي مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، أن حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، يعد «نجم العرين» في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، بقيامه بـ 6 تصديات حاسمة في 48 دقيقة، واستطاع المحافظة على فوز «الفرسان» بعدما شارك بديلاً لزميله المصاب الحارس حسن حمزة، الذي تألق مع فريقه في الشوط الأول.

وأوضح أن تألق المقبالي وحمزة أمام عجمان، يؤكد أن الحراس المتميزين يقف وراءهم مدربون متميزون، مشيراً إلى الإسباني امونيا مدرب الحراس في نادي شباب الأهلي، كان مدرباً للجزيرة طوال 8 سنوات، وخلال تلك السنوات، تألق علي خصيف على المستوى المحلي والدولي.

وأشار إلى أن الجولة شهدت تسجيل 19 هدفاً، وتم تسجيل 10 أهداف في الشوط الأول، و9 أهداف في الشوط الثاني، ومنها 3 أهداف في الوقت المحتسب بدل الضائع، وتم تسجيل 3 أهداف من ركلات جزاء، وتسببت أخطاء الحراس في 6 أهداف، وسجل 11 هدفاً من داخل المنطقة، و6 أهداف من هجمات انفراد في معدل عالٍ، ومثلها من كرات رأسية، وهدف واحد من نيران صديقة.

ونال عبدالله التميمي حارس النصر، شرف التصدي الأول هذا الموسم لركلة جزاء، فيما قام عادل أبو بكر حارس دبا الحصن، بالتصدي لــ 10 كرات حاسمة في مباراة فريقه مع الوصل، وهو رقم كبير ومميز للحارس الذي كان احتياطياً في الجولة الأولى لزميله المتميز سهيل المطوع، ونوه في الختام إلى نجاح زايد الحمادي حارس الوحدة، في الحفاظ على شباكه نظيفة في جولتي الدوري الأولى والثانية.

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