محمد الشامسي.. 9 أشهر من الغياب ومصير مجهول مع «العنابي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ما زال مصير محمد الشامسي حارس مرمى الوحدة، الغائب عن الفريق لمدة 9 أشهر، مجهولاً ومستقبله غامضاً مع ناديه، بعد أن أصبح خارج حسابات النادي في أرضية الملعب، لكنه قيد اسمه ضمن كشوفات الفريق الأول.

ومنذ مشاركته في مباراة خورفكان بالجولة 12 في ديسمبر الماضي، لم يظهر الشامسي مجدداً ضمن تشكيلة الفريق الأول، وتم تحويله للمشاركة مع الفريق الرديف.

ومع بداية تحضيرات الموسم الحالي ، تم إبعاده عن قائمة الفريق التي غادرت إلى المعسكر الخارجي ، الشيء الذي أكد حينها أن العلاقة ما زالت مضطربة بين الطرفين «النادي واللاعب»، وأن الأزمة التي لم يتم التطرق لأسبابها مستمرة.

وما يزيد من علامات الاستفهام حول الأزمة الغامضة، أن نادي الوحدة قيد اسم محمد الشامسي ضمن كشوفات الفريق في اتحاد كرة القدم، ما يجعله متاحاً للمشاركة، لكنه غير موجود في تدريبات ومباريات الفريق، ليكون مصيره حتى الآن غامضاً مع ناديه في ظل صمت تام من كل الأطراف.

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