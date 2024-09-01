سوزا: شباب الأهلي لا يحتاج للاعبين جدد

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد باولو سوزا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، عدم الحاجة للاعبين جدد، وأن فريقه نجح في تحقيق المطلوب منه في أول جولتين لدوري أدنوك للمحترفين حصد فيهما العلامة الكاملة، جاء ذلك بعد تكراره نتيجة الجولة الأولى نفسها «2 - 1» خارج ملعبه أمام عجمان، وقال: فوزنا على عجمان أظهر عقلية الفريق الاحترافية وفريقنا لا يحتاج للتعاقد مع لاعبين جدد، وقادر على تحقيق المطلوب منه هذا الموسم.

وأضاف: عجمان قدم مباراة كبيرة ويستحق التهنئة على مستواه، أنا سعيد بالنتيجة وأشكر اللاعبين والجمهور الذي حضر لمساندتنا، نحن نعاني بعض الشيء في جوانب مختلفة وسنعمل على تحليلها مع الطاقم، فريقي بذل مجهوداً كبيراً، ولعب بجماعية ويستحق جميع اللاعبين الإشادة.

ولم يخف المدير الفني لفريق عجمان، غوران حسرته من النتيجة، وقال إن فريقه لم يستحق الخسارة قياساً بما قدمه وبما صنعه من فرص، مضيفاً: لعبنا كرة قدم جميلة وكان ينقصنا ترجمة الفرص لأهداف، وفي كرة القدم عليك النظر للأمام، وهذا ما سنفعله في المباريات المقبلة، رأيت مستوى عالياً من فريقنا، من الدقيقة الأولى سيطرنا وصنعنا فرصاً عدة، وكان ينقصنا ترجمة الفرص فقط وعلينا معالجة كيفية التسجيل، شباب الأهلي لعب على المرتدات وفريقنا لم يستحق الخسارة.

وقلل حارس عجمان علي الحوسني من خسارة فريقه للمباراة الثانية على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، وقال إن عجمان لديه فريق جيد وقادر على العودة سريعاً، مؤكداً أن الخسارة 1 - 2 من شباب الأهلي سببها ضياع فرص سهلة لعب فيها الحظ دوره، وهو ما حدث في المباراة الأولى مع الوحدة - على حد وصفه - ونفى الحوسني أن يكون فريقه تراجع في الشوط الثاني، بدليل ضياع الفرص حتى آخر دقيقة من الوقت البديل.

وقال لاعب الطرف الأيسر في عجمان سعود سعيد إن فريقه يملك كل شيء ما عدا الحظ من خلال ما قدمه في مباراة شباب الأهلي، مضيفاً: لم يحالفنا الحظ رغم سيطرتنا على المباراة، تهيأت لنا فرص لم نترجمها إلى أهداف، في المباراتين مع الوحدة وشباب الأهلي لعبنا بشكل جيد، ولكن لم يحالفنا الحظ، الجهاز الفني لم يقصر والإدارة قامت بدورها على أكمل وجه والفريق يملك لاعبين مميزين، وكل شيء جيد ولا ينقصنا غير الحظ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز