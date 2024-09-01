روني: سعيد بمنظومة الوحدة الدفاعية

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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حقق الوحدة الأهم وعاد من رحلة الساحل الشرقي بالعلامة الكاملة بعد الفوز الصعب على نسور خورفكان بهدف. وعبر روني مدرب الوحدة عن سعادته بالمنظومة الدفاعية للفريق، وبالنتيجة الإيجابية التي انتهت عليها مواجهة الوحدة وخورفكان والذي دائماً ما يلعب بقوة على أرضية ملعبه، ودائماً ما نجد صعوبة في تحقيق الفوز عندما نلعب على أرضية هذا الملعب.

وأضاف: اللاعبون أدوا بشكل جيد، وأضاعوا عدداً من الفرص المحققة خلال شوط المباراة الأول وراضٍ تماماً عن ما قدموه وطبقوه خلال التدريبات والمنظومة الدفاعية والعمل الجماعي.

وندب الروماني ايسايلا مدرب خورفكان حظ فريقه الذي أوقعه في أول جولتين ضد فريقين كبيرين، فالعين الذي قابلناه في الأسبوع الأول متوج بدوري أبطال آسيا وأمام الوحدة واجهنا الوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وقال: لا أريد أن أخلق الأعذار لكننا نحتاج لمزيد من الوقت للانسجام، وتابع: لم تعجبني النتيجة، ولا أحد يحب أن يخسر، حتى مع الهزيمة ظهرنا بشكل أفضل من مباراة الجولة الأولى.

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