دبا الفجيرة يضم نجم شباب الأهلي السابق طارق أحمد

المصدر: دبا – محمد فضل

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انضم لاعب الوسط طارق أحمد لكشوفات دبا الفجيرة ليرتدي شعار النواخذة خلال موسم دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق يوم 15 الجاري، ويتمتع اللاعب طارق أحمد بخبرات كبيرة من خلاله تجاربه السابقة مع الشارقة والعين وشباب الأهلي والنصر والإمارات، وسيستفيد فريق المدرب الدكتور عبدالله مسفر المدير الفني لدبا من إمكانات اللاعب طارق أحمد.

الجدير بالذكر أن دبا يفتتح مبارياته في دوري الأولى بمواجهة الحمرية يوم 15 الجاري، فيما يلاقي جلف إف سي ضمن التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

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