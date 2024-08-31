مدرب الفجيرة: أسعى لبناء فريق يتمتع بعقلية الفوز

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد الفرنسي الكسندر توريس مدرب الفجيرة، أنه يسعى لبناء فريق قوي، ويقوم على أساس متين، ويتمتع بعقلية الفوز، وذلك عندما يحين موعد انطلاقة مواجهات دوري الدرجة الأولى في سبتمبر المقبل، وقال الجهاز الفني يطمح لبناء فريق يقوم على أساس قوي ومتين.

وذلك من أجل الوصول إلى أهدافنا المنشودة، والتي ترضي تطلعات مجلس إدارة النادي، مشيراً إلى أنه كمدرب يقوم بمراجعة أداء اللاعبين باستمرار، وتحديد الأخطاء ومعالجتها، ودعم الإيجابيات، إلى جانب تطوير المهارات التكتيكية التي تتناسب مع قوة ومهارات اللاعبين، وتابع: «كل لاعب في الفجيرة لديه موهبة ومهارة تميزه عن الآخر».

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