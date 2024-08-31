كوزمين: لا مجال للحديث عن لقب الدوري حالياً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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شبّه الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة، الحديث عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين حالياً كما الحديث عن انتظار طفل ليكون عداءً، كناية عن المشوار الطويل للدوري، وقال بعد فوز فريقه في الجولة الثانية على ضيفه كلباء إن المشوار طويل ولا مجال للحديث فيه عن ترشيحات أو توقعات للمنافسة على اللقب.

وقال: أشكر اللاعبين على صبرهم وتحملهم للحرارة العالية وطريقة لعبهم الجميلة والفرص الكثيرة التي ضاعت، الحديث الآن عن المنافسة مثل التنبؤ بأن طفلاً مشى للتو سوف يصبح عدّاءً، أهنئ اللاعبين بعد أن قدموا مستوى جيداً رغم صعوبة المباراة والطقس، واستطاعوا المحافظة على تركيزهم طوال وقت المباراة؛ نحاول المنافسة على جميع الألقاب بالروح القتالية والإصرار، هناك يومان إجازة للراحة وبعدها التحضير لمباراة خورفكان في كأس «أديب».

وأكد فوك رازوفيتش مدرب كلباء من جهته أن الشارقة كان الطرف الأفضل، ولم يستطع فريقه مجاراة لاعبيه رغم الفرص التي تحصل عليها، وحدد رازوفيتش، أفضلية الشارقة في قدرته على تسجيل هدف حسم به النتيجة، واعترف رازوفيتش، قائلاً: «كان الشارقة الطرف الأفضل بفضل ذلك الهدف، فقد قاموا بشيءٍ لم نستطع القيام به».

وتحسر المدرب الصربي الجنسية على أن فريقه لم يقم باستغلال أفضل لحظاتهم في المباراة، على حد تعبيره، وأشار رازوفيتش إلى الإيجابيات في أداء كلباء، فصرح، قائلاً: «لم نستسلم، وواصلنا بذل أفضل ما لدينا حتى صافرة نهاية اللقاء».

وعبر فراس بالعربي لاعب الشارقة وصاحب هدف الفوز في مرمى كلباء عن سعادته بتسجيل الهدف الوحيد، وقال إن فريقه عازم هذا الموسم على بداية موفقة، والـ 6 نقاط التي حصل عليها في أول مباراتين جيدة للغاية وبداية قوية على ملعبهم في الجولة الثانية، وأوضح بالعربي أن فريقه ينافس على جميع البطولات ومشوار الدوري طويل ويتم التعامل معه مباراة بمباراة، ووعد بموسم ممتاز، واعترف بالعربي أن الموسم الماضي لم يكن جيداً له وسعيد بالتسجيل بعد 5 أشهر ويتفاءل بموسم يقدم فيه أفضل ما عنده مع زملائه، وقال إن التسجيل ليس مهماً له على الصعيد الشخصي بقدر ما يهتم بما قدمه فريقه.

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