«سيدات أبوظبي» يواجه النصر السعودي بلقاء حاسم في أبطال آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي سيدات أبوظبي مع سيدات النصر السعودي مساء اليوم، على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة للمجموعة الأولى من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات 2024 - 2025.

ويحتاج أبوظبي إلى الفوز اليوم، لحسم المركز الأول وبطاقة التأهل إلى الدور الرئيسي، بينما يكفي النصر المضيف، التعادل لحسم الصدارة والتأهل، مع تساوي الفريقين في عدد النقاط، ولكل منهما 6 نقاط، ويتفوق النصر بفارق الأهداف.

وموقف أبوظبي والنصر قبل الجولة الأخيرة، يمثل ضغطاً شديداً على أبوظبي، الذي نجح في الفوز بمباراتيه السابقتين بالمجموعة، تحت قيادة المدربة سارة حسنين، التي تسعى إلى قيادة الفريق إلى النهائيات.وتشهد المجموعة الأولى مساء اليوم أيضاً، مباراة مياوادي من ميانمار مع يونغ إيلفانتس من لاوس، حيث ودعا المنافسة على بطاقة التأهل التي تمنح لصاحب المركز الأول في المجموعة، بعد خسارتيهما للجولتين الأولى والثانية.

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