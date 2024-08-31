6 وجوه جديدة في قائمة «الأبيض» لتصفيات المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يبدأ المنتخب الوطني الأول في جزيرة السعديات بأبوظبي اليوم، معسكره الداخلي تحت قيادة مدربه البرتغالي باولو بينتو، استعداداً للقاء منتخبي قطر وإيران يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، في إطار مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الأولى ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وضمت القائمة المختارة لدخول المعسكر، 30 لاعباً ومن بينهم 6 وجوه جديدة لم تكن موجودة في آخر قائمة لـ «الأبيض» عندما خاض مواجهة منتخبي نيبال والبحرين خلال يونيو الماضي، في ختام تصفيات المرحلة القارية الثانية، وهم عدلي محمد حارس مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي، وماكنزي هانت لاعب وسط فليتوود الإنجليزي، وجونيور نيداي مهاجم مونبلييه الفرنسي، وكوامي كويدو مدافع العين، وخميس المنصوري وفهد بدر لاعبي بني ياس، بينما لم يتم استدعاء اللاعبين محمد عتيق، بدر ناصر وحازم محمد.

وضمت قائمة «الأبيض» في حراسة المرمى، خالد عيسى (العين)، خالد توحيد (الشارقة)، علي خصيف (الجزيرة)، وعدلي محمد (ساوثهامبتون الإنجليزي)، في حراسة المرمى.وفي الدفاع، خالد الهاشمي وكوامي كويدو (العين)، محمد العطاس، زايد سلطان، عبدالله إدريس وخليفة الحمادي (الجزيرة)، وخميس المنصوري (بني ياس)، خالد الظنحاني (الشارقة)، وعبد الرحمن صالح (الوصل).

وفي خط الوسط، علي سالمين، طحنون الزعابي، علي صالح وفابيو دي ليما (الوصل)، يحيى نادر، محمد عباس (العين)، ماكنزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، ماجد راشد (الشارقة)، عبدالله حمد (الوحدة)، عصام فايز (عجمان)، يحيى الغساني وحارب عبدالله (شباب الأهلي)، وفهد بدر (بني ياس). وفي الهجوم، سلطان عادل ومحمد جمعة (شباب الأهلي)، جونيور نيداي (مونبلييه الفرنسي)، وكايو كانيدو (الوصل).

ومن المقرر استمرار معسكر «الأبيض» في أبوظبي حتى موعد السفر إلى الدوحة للقاء المنتخب القطري يوم 5 سبتمبر المقبل، ثم يعود المنتخب الوطني إلى الدولة لاستئناف المعسكر الداخلي بعد أن يتم نقله إلى مدينة العين، حيث يخوض مباراته الثانية أمام المنتخب الإيراني يوم 10 من الشهر نفسه، مع العلم أن المجموعة الأولى لتصفيات المرحلة الثالثة تضم أيضاً، منتخبي قيرغيزستان وكوريا الشمالية.

30 لاعباً في المعسكر استعداداً للقاءي قطر وإيران

بينتو يضم المحترفين في أوروبا عدلي وماكنزي ونيداي

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