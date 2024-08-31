180 دقيقة تدق جرس إنذار مبكر للجزيرة في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

دقت 180 دقيقة لعبها الجزيرة في بطولة دوري أدنوك للمحترفين جرس إنذار مبكراً في صفوف الفريق عن صعوبة منافسته على لقب البطولة، قياساً بالمستوى الذي قدمه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية، اللتين خرج منهما بثلاث نقاط، نالها بفوزه مساء أول من أمس على العروبة 2 - 0 لحساب الجولة الثانية من المنافسة، دون أن يقدم المستوى الذي يليق باسم النادي وطموحات جماهيره، مع خسارته في جولة الافتتاح أمام بني ياس.

وعلى الرغم من فوز الجزيرة ونجاحه في الخروج بشباك نظيفة أمام العروبة، لكن مستواه يجعله بعيداً عن بلوغ منصات التتويج التي يلعب من أجل الوصول إليها في كل المنافسات باعتباره أحد فرق المقدمة، حال لم يتطور في المواجهات المقبلة، حيث غابت اللمسات الفنية التي ظل يتميز بها وقوته الهجومية على مرمى المنافسين.

وقدم المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة، عدداً من المبررات عقب مباراة العروبة، عن عدم ظهور الفريق بالمستوى المطلوب، وراهن على أن التغيير سيحدث في الوقت القريب بعد التعاقد مع مهاجم أجنبي، وصفه بصاحب الخبرة الكبيرة والأداء المتميز والأخلاق العالية، في إشارة منه إلى الفرنسي نبيل فقير الذي كان قد تابع المباراة من المقصورة الرئيسية، بجانب التعاقد مع لاعبين مقيمين لسد النقص، حسب إفاداته في المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء.

تغيير كبير

ومن مبررات تراجع مستوى الفريق، التي أشار إليها عموتة التغيير الكبير الذي طرأ على المقدمة الهجومية برحيل علي مبخوت وأبوبكر كامارا، ذاكراً أنه اضطر إلى إشراك برونو دي أوليفيرا في موقع غير موقعه لغياب المهاجم المتخصص في الخانة، وأضاف: نحن «نتعذب» لأننا نشرك لاعبين في مراكز غير التي يجيدون اللعب فيها بسبب ما نعانيه من إصابات.

وأشار مدرب الجزيرة إلى غياب كريم رقيق وعمر تراوري عن الفريق بسبب الإصابة، وعدم اكتمال جاهزية خلفان مبارك صانع الألعاب لتعرضه إلى إصابتين خلال فترة التحضيرات، مع غياب عبدالله رمضان الذي عانى من الإصابة لفترة طويلة ولم يشارك في المباريات السابقة.

وأضاف عموتة: نحتاج إلى مجهود أكبر ونحتاج إلى الوقت أيضاً مع الإصرار والعزيمة، حتى نقدم مستوى أفضل، وفي رأيي إننا يمكن أن نفعل ذلك خصوصاً بعد مشاركة المحترف الجديد الذي نتوقع منه أن يقدم الإضافة المطلوبة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز