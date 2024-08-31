«الإمبراطور» راضٍ عن فوزه الأول

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أكد أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن «الإمبراطور» حقق الأهم أمام دبا الحصن بالفوز بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد زعبيل ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «نحن طوينا صفحة الموسم الماضي الذي توّجنا فيه بثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وأضاف: «نخوض النسخة الحالية من الدوري كفريق ضمن 14 فريقاً آخر تتنافس فيما بينها على الدرع، وليس بصفتنا أبطالاً للنسخة الماضية، ولا يجب أن نهضم حق الأندية الأخرى وحظوظها في الفوز بالبطولة المشارك فيها العديد من الأندية الكبيرة، ونتمنى وجود الوصل ضمن الأربعة الأوائل في جدول ترتيب دوري 2024 - 2025، مع التأكيد أن البطل من الصعب تحديده قبل الجولة 23 من عمر المسابقة على الأقل».

وكشف الشعفار عن جانب من حديثه مع اللاعبين عندما حضر التدريب الأخير للوصل قبل لقاء دبا الحصن، بقوله: «طالبت اللاعبين دائماً بالاستمتاع بلعب كرة القدم، وبذل أقصى جهد ممكن على أرض الملعب، ولاعبو الوصل قدموا أداءً جيداً أمام دبا الحصن، وأضاعوا العديد من الفرص السهلة، وأعتقد أن الطقس والرطوبة العالية أثرت على أداء اللاعبين، الذين نحرص على دعمهم وتحضيرهم بشكل جيد».

وعن إمكانية عقد الوصل صفقات جديدة لتدعيم صفوفه خلال فترة القيد والانتقالات الصيفية الحالية، قال الشعفار: «إدارة النادي قامت بالفعل بالتعاقد وتدعيم الفريق باللاعبين تاكاشي وسردان، ونحن نفضل تجنب الحديث عن أي أمور خاصة بصفقات أو لاعبين جدد إلا عندما يكتمل الأمر رسمياً، وإذا هناك أي صفقات جديدة سنقوم بالإعلان عنها عبر الوسائل الإعلامية الرسمية للنادي».

تحقيق الأهم

من جانبه، بارك ميلوش ميلويفيتش مدرب الوصل، للاعبيه الفوز على دبا الحصن، وقال: «بدأنا مباراتنا أمام دبا الحصن بشكل جيد، وسجلنا هدفاً مبكراً بواسطة كايو كانيدو في الدقيقة 9، وضيعنا بعدها العديد من الفرص السهلة، وكان يجب في مثل هذه المباريات، تسجيل هدف ثانٍ، وقتل اللعب، ولكننا لم نوفق في تسجيل المزيد من الأهداف، وعادة في مثل هذه المباريات، يعاقبك المنافسون على إضاعة الأهداف، وبالفعل سنحت لدبا الحصن العديد من الفرص ولم يوفقوا في التسجيل».

وأضاف: «لاعبو الوصل كانوا ناضجين في الجزء الأخير من المباراة، واحتفظوا بالكرة بشكل إيجابي، وحرموا دبا الحصن من الوصول إلى مرمانا، وحققوا الأهم، وهو الفوز بعدما تعادلنا في الجولة الأولى مع كلباء 2-2، ورفعنا رصيدنا إلى 4 نقاط، وأمامنا فترة توقف لمدة أسبوعين، وستكون فرصة طيبة لإعادة ترتيب أوراق الفريق استعداداً للجولة الثالثة للدوري، ومواجهتنا الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة».

فيما قال خالد السناني حارس مرمى الوصل: «حققنا فوزاً مهماً بعد التعادل مع كلباء في الجولة الأولى، والمدرب لم يقصر معنا، وحفزنا على ضرورة السعي إلى الفوز في جميع المباريات.

كما حذرنا من مرتدات دبا الحصن، وبالفعل عانينا كثيراً من هذا الأمر، لأن مواجهة فرق تلعب بشكل جيد على المرتدات أمر في غاية الصعوبة، وبالفعل استطاع دبا الحصن الوصول لمرمانا وتشكيل خطورة في 5 فرص تقريباً، ونحن بدورنا أضعنا العدد نفسه من الفرص، وستكون الفرصة خلال فترة التوقف المقبلة، لمعالجة بعض الأمور».

الخسارة الثانية

في المقابل، تحدث كايو زاناردي مدرب دبا الحصن، عن الخسارة الثانية لفريقه في الدوري، بعد الأولى أمام الشارقة 1 - 4 في الجولة الافتتاحية، وقال: «قدمنا مباراة أفضل من مواجهتنا الأولى بالبطولة، ولكننا خسرنا أمام الوصل حامل لقب الدوري، وفي ملعبه، وأضعنا 4 أو 5 فرص سهلة للتسجيل، ولا يجب عندما تلاقي فريقاً بقوة الوصل، أن تضيع مثل تلك الفرص السهلة، وعلينا الاستمرار بهذا المستوى، والعمل على جمع النقاط في مبارياتنا المقبلة».

في حين، قال هيثم الجويني لاعب نادي دبا الحصن: «تعلمنا الدرس من مباراتنا الماضية مع الشارقة الماضية، ولعبنا أمام الوصل بعزيمة ورغبة كبيرة في الفوز، وأحرجنا حامل اللقب، وهناك تحسن ملحوظ في أدائنا، وعلينا خلال فترة التوقف، إيجاد حلول لمشكلة إضاعة فرص التسجيل، وأتمنى أن نقدم الأفضل في مبارياتنا المقبلة، ونحقق المزيد من النقاط».

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