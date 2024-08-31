النصر يحقق أفضل انطلاقة تهديفية في «المحترفين»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حقق النصر أفضل انطلاقة تهديفية له في عصر الاحتراف، بعد إحرازه 9 أهداف في مرمى منافسيه خلال جولتين من دوري أدنوك للمحترفين، ما قاده إلى المحافظة على صدارة الدوري برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على بني ياس برباعية في الجولة الثانية من عمر المسابقة.

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يحقق فيها النصر الفوز في أول جولتين من موسم دوري المحترفين منذ موسم 2015 - 2016، علماً بأن إجمالي الأهداف التي سجلها في ذلك الموسم خلال 5 جولات، بلغ 8 أهداف، وهو أقل مما سجله في جولتين هذا الموسم.

وتعكس الأهداف التسعة وجود الحلول الهجومية لدى كتيبة «العميد»، سواء على مستوى صناعة الأهداف أو التسجيل، بعد إحراز 7 لاعبين للأهداف على مدار جولتين، وهم: عادل تاعربت «3 أهداف»، موسى ندياي «هدف»، مروان أزرقان «هدف»، غابياديني «هدف»، عثمان بوسعيد «هدف»، علي مبخوت «هدف»، وعبدالله توري «هدف».

وخطف الثنائي علي مبخوت وزميله عادل تاعرابت الأضواء في المباراة، بعد تبادل الطرفين صناعة الأهداف والتسجيل، حيث فضل مبخوت تمرير الكرة لزميله تاعرابت في الهدف الأول، وتبادلا الأدوار بطريقة مشابهة في الهدف الثالث، الذي أحرزه علي مبخوت، ليدشن سجل أهدافه مع «العميد» معززاً صدارته كأفضل هداف في تاريخ دورينا، بعد أن رفع رصيده إلى 219 هدفاً.ومع ختام الجولة الثانية للمسابقة، تمكن 3 لاعبين جدد في صفوف النصر من التسجيل، وهم مبخوت وبوسعيد وأزرقان.

سعادة

وأعرب الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، عن سعادته بالفوز برباعية على ملعبهم في استاد آل مكتوم أمام بني ياس، بعد مباراة ممتعة من الطرفين، وقال إنه يسعى لمواصلة فلسفته الكروية، من خلال حضوره مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، من خلال العمل المضاعف والثقة بما يقدمونه من أداء، وتطبيق خطة اللعب على أرضية المباراة، مؤكداً أنه يطالب اللاعبين دائماً بالتركيز على الأداء، وتطبيق الأفكار وخطة اللعب، بعيداً عن التفكير في النتيجة.

واختتم شردور قائلاً إن حصد 3 نقاط يعد أمراً جيداً، والفريق طوى صفحة المباراة، وبعد راحة لمدة 24 ساعة، سيواصل العمل لحصد مزيد من النقاط في الجولات المقبلة، من خلال مواصلة التركيز على الأداء، مشيداً بجهود اللاعبين، ومتمنياً مواصلة حصد الانتصارات لفريقه في الفترة المقبلة.

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