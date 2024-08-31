شباب الأهلي يخطف النقاط الثلاث من ملعب عجمان

المصدر: عجمان، الشارقة، خورفكان - ياسر قاسم، علي الظاهري ومحمد فضل

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نجح شباب الأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه على مستضيفه عجمان بنتيجة 2 - 1 في ختام الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة مثيرة باستاد راشد بن سعيد، ليرتفع برصيده إلى ست نقاط، بعد أن حقق الفوز الثاني، بينما بقي عجمان دون نقاط.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل في الدقيقة 26 عن طريق بوجدان بلانيتش، وتمكن البديل يحيى الغساني من صناعة الهدف لشباب الأهلي الثاني الذي سجله سردار خليل في الدقيقة 68.وقلص عجمان الفارق في الدقيقة 72 عن طريق جونيور هدف عجمان الوحيد في اللقاء

.وخطف البطائح التعادل من ضيفه العين 3 - 3 بعد ريمونتادا مثيرة في المباراة التي جرت أحداثها في استاد خالد بن محمد في الشارقة، ليعرقل التعادل انطلاقة «الزعيم» بعد فقدان نقطتين ثمينتين ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما حصد «الراقي» أول نقطة في مشواره لهذا الموسم.

افتتح لابا كودجو التسجيل للعين من ضربة جزاء في الدقيقة 9 وجاء الهدف الثاني بنيران صديقة من محمد أحمد لاعب البطائح في الدقيقة 12 وأحرز الهدف الثالث بندر الأحبابي في الدقيقة 16. فيما سجل ثلاثية البطائح باولو هنريكي في الدقيقة 46 والفارو دي أوليفرا في الدقيقة 58 من ضربة جزاء وأناتول في الدقيقة 90.

وتمكن البطائح من تقليص الفارق قبل نهاية أحداث الشوط الأول بمجهود فردي من باولينهو. وشهد الشوط الثاني تحولات كبيرة وأحداث مثيرة بعد أن ألغى حكم المباراة بدر بوجمهور هدفاً سجله لابا ليحتسب ركلة جزاء لصالح البطائح بعد العودة إلى «الفار» سددها أوليفيرا بنجاح.

وأدرك «الراقي» التعادل من رأسية أناتول في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد التحقق من صحة الهدف عن طريق العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود شك من تدخل على الأحبابي لاعب العين.

وحقق الوحدة فوزاً صعباً على مضيفه خورفكان بهدف علاء الدين زهير في الدقيقة 13 من عمر المباراة، ليرفع العنابي رصيده إلى 6 نقاط «علامة كاملة» ويبقى خورفكان دون رصيد بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي حيث كانت الأولى ضد العين بنتيجة 5 - 1، أدار المباراة الحكم يحيى الملا.

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