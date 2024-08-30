شباب الأهلي يعود بالنقاط الثلاث من ملعب عجمان

المصدر: عجمان- ياسر قاسم تصوير سالم خميس

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نجح شباب الأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه على مستضيفه عجمان بنتيجة 2-1 في ختام الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة مثيرة باستاد راشد بن سعيد، ليرتفع شباب الأهلي للنقطة السادسة وعجمان بدون نقاط.

بدأ عجمان بقوة وبادر بالهجوم على مرمى حسن حمزة وكاد أن يفتتح التسجيل من هجمة سريعة سقط فيها وليد أزارو داخل الصندوق نتيجة احتكاك مع دفاع شباب الأهلي، ثم هجمات أخرى لأصحاب الأرض عن طريق جونيور وهيكل الشيخاوي تألق في التصدي لها الحارس حسن حمزة، وفي المقابل نشط شباب الأهلي بعد منتصف الشوط الأول في الناحية الهجومية ونجح في ترجمة ذلك إلى هدف بعد أن تمكن بوجدان بلانيتش في الدقيقة 26 من تحويل عكسية جاستون سواريز بلعبة على يسار الحارس علي الحوسني، وحاول عجمان بعد ذلك تعديل النتيجة في أكثر من مناسبة ولكن ضاعت كل الفرص تحت أقدام دفاع شباب الأهلي والحارس حسن حمزة الذي تم استبداله في الدقيقة 41 متأثراً بإصابة خفيفة وحل مكانه حمد المقبالي، واستمر الضغط الهجومي لعجمان في الدقائق الأخيرة للشوط الأول والوقت البديل "8 دقائق" وكاد أن يحصل على ركلة جزاء قبل أن يعود الحكم عمر العلي ويلغي القرار بناءً على حكم "الفار" لينتهي الشوط بتقدم الضيوف بهدف.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى شباب الأهلي تبديل ثانٍ بدخول يحي الغساني بدلاً من جويلهرم دا سيلفا ونجح الغساني في صناعة فرصة ذهبية لحارب عبد الله في بداية الشوط، تصدى لها ببراعة الحارس علي الحوسني وعاد الغساني لصناعة فرصة أخرى لسردار خليل الذي سجل منها بسهولة، ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لحكم "الفار" لوجود حالة تسلل.

وانتظر مدرب عجمان حتى الدقيقة 62 لإجراء تبديلين دفعة واحدة بدخول عبد الرحمن راكان بدلاً من سعود سعيد ومحمد سبول بدلاً من ألكسندر فاسيلجيفك، فيما أجرى شباب الأهلي تبديلين أيضا بدخول يوري سانتوس بدلا من حارب عبد الله وإياجو دوس سانتوس بدلا من ريكيلم هيرنانديز روشا وواصل شباب الأهلي أفضليته الهجومية بفضل تألق يحي الغساني الذي عاد لصناعة فرصة جديدة لسردار خليل في الدقيقة 68، نجح الأخير في ترجمتها لهدفٍ ثانٍ، لم ينتظر عجمان طويلاً لتقليص الفارق من لعبة هوائية في الدقيقة 72 بدأت من رأسية المدافع راكان تصدى لها الحارس حمد المقبالي وأعادها جونيور برأسية ثانية إلى داخل المرمى، وحرم كاد عجمان تعديل النتيجة من هجمة مركبة سدد فيها هيكل الشيخاوي الكرة مرتين نجح الحارس حمد المقبالي في التعامل معها، وأجرى مدرب عجمان تبديل ثالث بدخول روكي مارسيانو بدلاً من أيمن الحسوني قبل 5 دقائق من النهاية وأهدر البديل روكي فرصة التعديل في وضع انفراد بعد أن تألق الحارس المقبالي في التصدي للكرة وأبعدها إلى ركنية وأجرى شباب الأهلي تبديله الخامس بدخول محمد جمعة بدلا من بلانيتش، واستمرت الإثارة في الوقت البديل "9 دقائق" وضاعت آخر فرص التعادل لعجمان من رأسية أزارو انتهت بعدها المباراة بفوز شباب الأهلي 2-1.

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