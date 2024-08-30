الوحدة يصطاد النسور برأسية " زهير " ويصل للنقطة السادسة

المصدر: خورفكان-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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حقق الوحدة فوزاً "صعباً " على مضيفه خورفكان بهدف المدافع علاء الدين زهير في الدقيقة 13 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين ، ليرفع العنابي رصيده الى 6 نقاط " علامة كاملة " ويبقى خورفكان دون رصيد بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي حيث كانت الأولى ضد العين بنتيجة 5-1 ، أدار المباراة الحكم يحى الملا .

بكر الضيوف بهدف السبق عن طريق رأسية المدافع علاء الدين زهير الذي حول احدى الركنيات برأسه لترتطم الكرة ببطن العارضة وتعانق الشباك في الدقيقة 13 ، ومنح الهدف مزيداً من المعنويات لفريق العنابي الذي قام بعدة طلعات كادت أن تأتي احداها بالهدف الثاني عن طريق رأسية السوري عمر خريبين لكن الحارس احمد حمدان كان ومتواجداً في المكان المناسب لينقذ مرمى فريقه من هدف ثانِ محقق في الدقيقة 22.

وحاول خورفكان تجريب حظه للوصول لشباك الحارس زايد العامري حامي عرين الوحدة وذلك عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء عبر الثنائي ماتيوس ولورانسي دون تغيير في نتيجة الشوط الأول الذي انتهى بتقدم العنابي بهدف .

واستمر إيقاع اللعب خلال شوط المدربين بذات الرتم مع سيطرة للوحدة و اعتماد الفريق المضيف على المرتدات التي لم تشكل خطورة تذكر. وعلى الرغم من التبديلات المتواصلة التي اجراها مدرب كل فريق الا ان اللقاء أنتهى بفوز الوحدة بهدف علا زهير .

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