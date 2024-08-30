البطائح يُعرقل العين ويخطف التعادل في الوقت القاتل

المصدر: الشارقة-علي الظاهري تصوير إبراهيم صادق

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خطف البطائح التعادل من ضيفه العين 3-3 بعد ريمونتادا مثيرة جرت أحداثها على استاد خالد بن محمد في الشارقة ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، ليعرقل التعادل انطلاقة "الزعيم" بعد فقدان نقطتين ثمينتين ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما حصد "الراقي" أول نقطة في مشواره لهذا الموسم.

افتتح التسجيل للعين لابا كودجو من ضربة جزاء في الدقيقة 9 وجاء الهدف الثاني بنيران صديقة من محمد احمد لاعب البطائح بعد ان سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 وأحرز الهدف الثالث بندر الاحبابي في الدقيقة 16. فيما سجل ثلاثية البطائح باولو هنريكي في الدقيقة 46 والفارو دي أوليفرا في الدقيقة 58 من ضربة جزاء واناتول في الدقيقة 90.

ونجح البطائح في تحويل تأخره بثلاثة أهداف إلى تعادل رغم بداية العين القوية والذي سجل اهدافه الثلاثة في الشوط الأول حيث احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح العين بعد تدخل انطونيو على سفيان رحيمي ليتقدم لابا كودجو لها ويسددها داخل الشباك معلناً تقدم "الزعيم".

وجاء الهدف الثاني للضيوف بنيران صديقة بعد ان سجل محمد احمد مدافع البطائح في مرماه بالخطأ ليعزز بندر الاحبابي تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية من بعيد لامست يد الحارس درويش محمد وارتدت من القائم الأيمن داخل الشباك.

ونجح البطائح في تقليص الفارق قبل نهاية احداث الشوط الأول بمجهود فردي من باولينهو بعد ان سدد الكرة في سقف المرمى .



وشهد الشوط الثاني تحولات كبيرة واحداث مثيرة بعد ان ألغى حكم المباراة بدر بوجمهور هدف سجله لابا ليحتسب ركلة جزاء لصالح البطائح بعد العودة إلى تقنية سددها أوليفيرا في شباك حارس المرمى خالد عيسى .

وأدرك "الراقي" التعادل منّ رأسية اناتول في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بعد التحقق من صحة الهدف عن طريق العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود شك من تدخل على بندر الاحبابي لاعب العين.

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