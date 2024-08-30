النصر يكسب بني ياس برباعية ويتربع على قمة الدوري

المصدر: دبي - إيهاب زهدي وعلي الظاهري، الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي ــ أحمد عيسى

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واصل النصر انطلاقته القوية في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على حساب ضيفه بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف، باستاد آل مكتوم، لحساب الجولة الثانية من المسابقة، ليحافظ «العميد» على صدارة الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمّد رصيد «السماوي» عند 3 نقاط.

سجل أهداف النصر عادل تاعرابت في الدقيقة 14 وعثمان بوسعيد في الدقيقة 53، ووقع علي مبخوت على أول أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد النصر، بعد أن أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 65، وأحرز البديل عبدالله توري في الدقيقة 75، فيما سجل هدف بني ياس الوحيد يوسف نيكتيه في الدقيقة 16 والذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة تصدى لها الحارس عبدالله التميمي.

وفاز الوصل بصعوبة على ضيفه دبا الحصن بهدف وحيد، سجله كايو في الدقيقة 9 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب استاد زعبيل أمس، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى، وبقي رصيد دبا الحصن خالياً من النقاط، بتلقيه الخسارة الثانية في ظهوره الأول بدوري المحترفين.

وقاد فراس بالعربي فريقه الشارقة للفوز الثاني على التوالي أمام كلباء في المباراة التي جرت باستاد خالد بن محمد، بتسجيله هدف المباراة الوحيد بداية الشوط الثاني ليصل الشارقة للنقطة السادسة وبقي كلباء في نقطة واحدة.

وفي مباراة أخرى حقق الجزيرة فوزه الأول في البطولة على حساب ضيفه العروبة 2 - 0، في مباراة جاءت دون مستوى طموحات الجماهير، ونجح خلالها صاحب الأرض في حسمها بثنائية، تبادل في إحرازها المدافع محمد ربيع بضربة رأسية في الدقيقة «45»، والجناح نيسكينز كيبانو من ركلة جزاء في الدقيقة «90 + 6»، ليضع «فخر أبوظبي» أول 3 نقاط في رصيده ويبقى العروبة بدون رصيده بعد تلقيه للخسارة الثانية.

وتستكمل الجولة اليوم بـ3 مواجهات ساخنة حيث يحل شباب الأهلي ضيفا على عجمان الباحث عن تعويض خسارة الجولة الأولى أمام الوحدة.وبدوره يحل العين ضيفاً على البطائح العنيد والذي يطارد الأمل بالخروج بنقاط المباراة مستغلا أسبقية الأرض والجمهور.ويستقبل خورفكان ضيفه الوحدة بشعار ممنوع الخسارة حتى يرفد رصيده من النقاط مبكرا قبل اشتداد المنافسة وتعقد الحسابات.

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