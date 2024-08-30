رحيمي: هزاع بن زايد سر تمديد عقدي مع العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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كشف النجم المغربي سفيان رحيمي، عن سر تمديد عقده مع العين لمدة أربع سنوات مقبلة، مشيراً إلى أن اتصالاً هاتفياً ورده من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، قبل الأولمبياد، وأضاف: «عندما يكلمك سموه، فإن الأمور تصبح محسومة دون أدنى تفكير، كانت سعادتي بالغة بعد المكالمة، وتلقائياً قررت البقاء في هذا النادي الكبير بقادته وتاريخه وإنجازاته وجمهوره».

شكر

وتوجه رحيمي بعميق شكره على الدعم الكبير الذي ظل يجده من سموه منذ التحاقه بالنادي، وقال: «أتمنى أن أكون على قدر ثقة سموه وجمهور النادي، وأن أسهم مع زملائي بالفريق على تحقيق تطلعات النادي، وإسعاد أنصاره بتحقيق البطولات والألقاب على المستويين المحلي والخارجي، خصوصاً أن العين سيشارك هذه المرة في 3 بطولات خارجية على الأقل، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود، والعمل الجاد من أجل الظهور بالصورة التي تليق بمكانة وتاريخ النادي».

تفاعل لافت

وكانت خطوة تمديد تعاقد اللاعب مع العين، حظيت بتفاعل لافت من قبل جماهير النادي، التي عبرت عن سعادتها البالغة بالقرار، خصوصاً بعد أن تواترت أنباء عدة خلال الفترة الماضية، وتحديداً بعد انتهاء مسابقة دوري أبطال آسيا، التي توج بلقبها الفريق البنفسجي، عن مفاوضات أندية أوروبية وخليجية وعربية مع اللاعب، قبل أن يحسم النادي الأمر، ويقطع الطريق بالتجديد له حتى صيف 2028.

وفي مشاهد طريفة تداولتها الجماهير العيناوية على منصات التواصل الاجتماعي، تم تصميم صور للاعب وهو يرتدى شعارات أندية خليجية وعربية، وكتبت تحتها عبارة (يحلمون اللي فيك يفكرون)، في إشارة إلى مفاوضات الأندية للاعب خلال الفترة الماضية.

وتلقى رحيمي التهاني من لاعبي العين خلال الحصة التدريبية، بعد التمديد، وعبّروا عن سعادتهم باستمراره ضمن صفوف الفريق، في مشاهد تؤكد الصلة القوية التي تربط اللاعب بزملائه، والحب الذي يكنه له الجمهور العيناوي.

مسيرة متميزة

وتعاقد رحيمي مع العين في أغسطس 2021، وخلال 3 مواسم أمضاها مدافعاً عن الشعار البنفسجي، خاض اللاعب 109 مباريات، 102 كأساسي، وسجل 46 هدفاً بجميع البطولات الداخلية والآسيوية، وصنع 34، وتسبب في ركلة جزاء لمصلحة الفريق 12 مرة، وإجمالياً، ساهم في تسجيل أهداف 86 مرة، وحصل مع العين على 3 بطولات، وهي الدوري موسم 2021 - 2022، وكأس الرابطة في نفس الموسم، ودوري أبطال آسيا 2024.

وعلى مستوى الألقاب الفردية، توهج كنجم فوق العادة بدوري أبطال آسيا 2024، ليتوج بجائزتي أفضل لاعب، وهداف البطولة القارية، برصيد 13 هدفاً 2024، وأصبح أكثر من ساهم بتسجيل الأهداف، إذ فعل ذلك 16 مرة في مشاركة واحدة، وأكثر من سجل في نهائي البطولة في تاريخها بهدفين، وأول لاعب في تاريخ المسابقة القارية يسجل الهاتريك والثنائية في مباراة واحدة، بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك الهلال السعودي في نصف النهائي، وهدفين في شباك النصر بربع النهائي، وهدفين في شباك يوكوهاما الياباني في إياب النهائي، وقبل ذلك هدفين في شباك أهل التركماني في مرحلة المجموعات، وهو أكثر من سجل أهداف بالأدوار الإقصائية.

تألق محلي

وعلى المستوى المحلي، حصل رحيمي جائزة أفضل لاعب باختيار الجمهور 3 مرات، في مواسم 21 - 22،و2022 - 23، و2023 - 24، وأكثر لاعب صنع أهدافاً لموسمين متتاليين 2021 - 2022 - 2023، وتنتظر الجماهير العيناوية مساهمة اللاعب في تحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب على المستويين الجماعي والفردي.

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