فاطمة المرزوقي: «أبوظبي» جاهز لمواجهة النصر السعودي في الآسيوية

المصدر: الرياض - البيان

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أكدت فاطمة المرزوقي لاعبة نادي أبوظبي، جاهزية الفريق لخوض المواجهة الثالثة الحاسمة أمام النصر السعودي، وذلك بعد الفوز على مياوادي من ميانمار بهدف وحيد مساء أول من أمس، على ملعب استاد جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات 2024 ـ 2025، وقالت اللاعبة: «نحن نحترم كل الفرق، الاستعداد كان صعباً لهذه المباراة، وبذلنا مجهوداً كبيراً أمام فريق جيد، والآن نحن جاهزات للمباراة المقبلة».

نجاح

ومن جهتها، قالت سارة حسنين مدربة فريق أبوظبي: «أشكر جميع لاعبات الفريق، وكانت هذه المباراة الثانية لنا، وكان هدفنا أن نحصل على النقاط أمام فريق جيد ومنظم، ونحن كنا مستعدين للقيام بالضغط العالي، وهذا الفوز جاء بمجهود اللاعبات، ونحن نعمل على أن يكون لدى اللاعبات الحضور الذهني والروح القتالية، والآن لدينا 6 نقاط ويجب أن نبدأ التفكير للمباراة المقبلة، التي سيكون الاستعداد لها مختلفاً». وكان التعادل السلبي قد سيطر على نتيجة مباراة أبوظبي ومياوادي حتى الدقيقة 88.

والتي شهدت تسجيل أبوظبي هدف الفوز الثمين عن طريق فاطمة المرزوقي، فيما شهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة، فوز النصر السعودي المضيف على يونغ ايلفانتس من لاوس 3 - 0، على نفس الملعب، وحافظ النصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام أبوظبي، في حين بقي رصيد يونغ ايلفانتس ومياوادي خالياً من النقاط، وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة غداً، حيث يلتقي أبوظبي مع النصر، ومياوادي مع يونغ ايلفانتس.

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