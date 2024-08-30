«النواخذة» يظفر بأبرز صفقات موسم دوري الهواة

المصدر: دبا الفجيرة– محمد فضل

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يبدو أن دبا الفجيرة «النواخذة» عازم هذا الموسم على تحقيق حلم الصعود والعودة من جديد إلى مصاف دوري أدنوك للمحترفين، وذلك من واقع التعاقدات النوعية واللافتة لإدارة نادي دبا الفجيرة مع أبرز اللاعبين في الساحة المحلية على صعيد الأجانب والمواطنين.

ونال النواخذة بقيادة المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر نصيب الأسد من اللاعبين إذ تعاقد الفريق على مستوى الأجانب مع النجم المالي الحساني تامبورا اللاعب الذي قاد العروبة للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في النسخة الماضية، وأيضاً انضم زميله في العروبة سيمون دي باروس لقائمة الفريق بعد تلقي اللاعب لأكثر من عرض محلي، كما عاد لصفوف الفريق أيضاً الهداف التاريخي لمسابقة دوري الهواة ديغو سيلفا هداف النواخذة خلال موسمين، وفريق الإمارات السابق.

صفقة

وأيضاً كسب النواخذة صفقة ويسلي نجم فريق غلف اف سي بنظام الإعارة لموسم واحد وشهدت كشوفات الفريق ضم المدافع بيدرو مورايس، وعلى صعيد المواطنين استعاد فريق المدرب عبد الله مسفر اللاعب طارق الخديم بعد رحلة طويلة امتدت بين الوحدة والشارقة ودبا الحصن ليعود الخديم إلى بيته الأول، فضلاً عن انضمام سعيد الشامسي وسعيد جاسم النجم المعروف، والحارس سعيد المسماري قادماً من حتا، وخالد عبد الله قادماً من خورفكان، وخلفان النوبي نجم شباب الأهلي، وحتا السابق وعبد الله العطر وغيرهم من بقية اللاعبين المواطنين والأجانب.

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