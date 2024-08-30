خورفكان والوحدة.. موقعة ساخنة

المصدر: خورفكان - محمد فضل، أبوظبي - أحمد عيسى

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يستقبل خورفكان ضيفه الوحدة في مباراة مرتقبة، تقام بملعب صقر بن محمد القاسمي عند الخامسة و55 دقيقة، ضمن مواجهات الأسبوع الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، ورفع لاعبو الفريقين شعار الفوز.ويسعى لاعبو خورفكان لمصالحة أنصارهم، وتعديل الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق عقب الخسارة الكبيرة أمام العين بنتيجة 5-1.

ويحاول دانيال ايسايلا مدرب النسور، قيادة فريقه للإبقاء على النقاط الثلاث بملعب صقر القاسمي بخورفكان، على الرغم من صعوبة المهمة أمام الوحدة، القادم إلى خورفكان بنشوة فوزه الأول على عجمان بهدف «عكسي».

ويسعى لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، ليصل إلى النقطة السادسة، وقام الجهاز الفني لفريق خورفكان، بوضع الخطة المناسبة لخوض لقاء اليوم، والذي يتوقع أن يحضره أعداد كبيرة من جمهور الفريقين، ويقبع خورفكان في المراكز الأخيرة دون رصيد من النقاط، لذلك تبدو الضغوط كبيرة على اللاعبين في تجاوز كبوة البداية.

وقال دانيال إيسايلا مدرب خورفكان، إن فريقه يعود لملعبه، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أداء ونتيجة سيئة في المباراة الماضية أمام العين.وأضاف: «حللنا تفاصيل مباراتنا الماضية، ومناقشتها مع اللاعبين جميعاً، ونأمل أن تكون لدينا ردة الفعل الإيجابية اللازمة».

من جانبه، قال روني ديلا مدرب الوحدة، إن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في المنافسة، والوصول إلى النقطة السادسة عبر مباراة اليوم، ذاكراً أن ذلك سيكون جيداً، خاصة أن الفريق لم يحقق فوزين متتاليين مع بداية البطولة في المواسم الستة الماضية.

وأضاف: في مباراتنا الأولى أمام عجمان، حققنا الفوز، لكننا لم نقدم مستوى جيداً، مقارنة بفترة الإعداد التي بذلنا فيها جهداً كبيراً، وظهرنا بشكل جيد خلال المباريات التحضيرية، لذلك عندما نواجه خورفكان، يجب أن نقدم أفضل المستويات.

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