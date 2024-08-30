عجمان وشباب الأهلي.. أوراق مكشوفة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، دبي - إيهاب زهدي

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يستقبل فريق عجمان، في الثامنة والنصف من مساء اليوم، ضيفه شباب الأهلي، في ختام مباريات الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة تبدو فيها الأوراق مكشوفة لمدربي ولاعبي الفريقين، من واقع مواجهتهما السابقة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكسبها شباب الأهلي في ملعبه 2-0.

ويدخل أصحاب الأرض المباراة دون رصيد، بعد خسارة الجولة الأولى خارج ملعبهم من الوحدة، بهدف من نيران صديقة في آخر الدقائق، وركز المدير الفني للفريق البرتقالي، غوران، على معالجة الأخطاء التي حدثت في مباراة الوحدة، زيادة على دراسة المنافس من خلال مواجهة الفريقين السابقة، ومواجهة شباب الأهلي الأولى في الدوري أمام البطائح.

ويشعر المدرب غوران بجاهزية فريقه من الناحية الفنية، وفقاً للتدريبات الخمسة التي أجراها للمباراة، ويحاول تحقيق نتيجة إيجابية رغم الأفضلية التاريخية على الورق للمنافس شباب الأهلي، بفوزه في 18 مواجهة من 24 مباراة في عصر الاحتراف، مقابل الخسارة مرة واحدة، والتعادل في 5 مناسبات.

وأوضح المدرب غوران في تعليقه على المباراة قائلاً: حظينا بـ 5 أيام للتدريبات قبل المباراة، التي تعتبر مهمة وقوية في نفس الوقت، أمام منافس قوي، جميع لاعبينا جاهزون، تحضيرنا كان جيداً، ودافعنا كبير، ونحن نلعب على ملعبنا، بدعم معنوي من جمهور عجمان، استفدنا كثيراً من المباراة الأولى، وسنحاول تطوير مستوى الفريق، وتصحيح الأخطاء، خاصة التي حدثت في الشوط الثاني.

وأضاف: بشكل عام، نواجه منافساً قوياً، ومن خلال مباراته الأولى لاحظنا استحواذه على الكرة في مباراة البطائح، وسنحاول العمل على تحقيق نتيجة إيجابية، ووضع التكتيك المناسب، الذي يساعد عجمان لتحقيق نتيجة إيجابية.

تاريخ

ويجمع بين الفريقين تاريخ كبير من المواجهات في دوري المحترفين، ولم يخسر خلاله «الفرسان» سوى مرة واحدة فقط، مقابل الفوز على عجمان في 18 مباراة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات، وأكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على جاهزية «الفرسان» لمواجهة عجمان للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما سبق وفاز شباب الأهلي بهدفين نظيفين في مباراتهما يوم 18 أغسطس الجاري.

ضمن ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مطالباً لاعبيه بالتركيز من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة، وقال: «نلتقي ذات المنافس للمرة الثانية في توقيت خطير، وأتوقع أن نواجه صعوبات، كما حدث في المباراة الأولى، لكننا جاهزون بالقدر الكافي، ولدينا الحافز لمواصلة رحلة الانتصارات».

وأضاف: «نسعى دائماً لنكون الفريق الأوفر سيطرة والأكثر صناعة للفرص، من أجل تسجيل الأهداف، مع الحفاظ على الحالة الذهنية التي أظهرناها، والروح القتالية، وروح العائلة والفريق الواحد، والفاعلية، لتكون لنا الأولوية لكسب المباراة، ولدينا غيابات، تتمثل في الحارس ماجد ناصر، الذي يواصل رحلة العلاج من إصابة استمرت لفترة طويلة، كما يتعافى كارتابيا ليكون جاهزاً للمشاركة في وقت قريب».

بينما ذكر يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، أن التحضيرات لمواجهة عجمان، سارت بشكل جيد، وأن جميع اللاعبين يحرصون على أداء التدريبات، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، من أجل حجز مكان أساسي في التشكيلة، وأكد أنهم يبذلون كل الجهد الممكن في المباريات، ويسعون دائماً لاستغلال الفرص المتاحة لتسجيل الأهداف، متمنياً أن يتمكن مع زملائه اللاعبين من تحقيق النتائج المنتظرة.

وأكد مهاجم عجمان وهدافه وليد أزارو، جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي، وطموحهم في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى على ملعبهم، وقال أزارو: كل اللاعبين يعرفون المطلوب منهم، ونتأمل جميعاً في نقديم مباراة جيداً على ملعبنا، خرجنا بإيجابيات كثيرة في المباراتين السابقتين في كأس المصرف وفي الجولة الأولى للدوري، سنحاول التعامل مع نقاط القوة والضعف.

وفقاً لما خرجنا به من مباراتنا السابقة في كأس المحترفين، قبل أقل من أسبوعين.وتحدث أزارو عن الانسجام مع اللاعبين الجدد، مشيراً إلى أن التفاهم يتطور بطبيعة الحال من مباراة إلى أخرى، والمستوى العام في أول مباراتين من الموسم، يدعو للتفاؤل من جميع اللاعبين.

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