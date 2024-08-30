البطائح والعين.. آمال ومعنويات

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يحلّ فريق العين ضيفاً ثقيلاً على البطائح، في الساعة 17:55 من مساء اليوم، في استاد خالد بن محمد، لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين. وتختلف طموحات الفريقين في البطولة، حيث يأمل «الراقي» في حصد نتيجة إيجابية، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية من شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، رغم الأداء المميز الذي قدمه أمام «الفرسان».

ويدرك أصحاب الأرض صعوبة المهمة أمام بطل آسيا، الذي استهل مشواره في البطولة بفوز عريض بخماسية على حساب خورفكان، ويسعى «الزعيم» للعودة بنقاط الفوز الثلاث، لاستكمال انطلاقته القوية في المسابقة.

والتقى الفريقان في 4 مواجهات سابقة، حقق العين الفوز في المواجهات الثلاث الأولى، بينما خسر المواجهة الأخيرة في ختام الموسم الماضي، وشهدت مواجهات الفريقين الأربع، تسجيل 18 هدفاً، بواقع 7 للبطائح، و11 للعين، وبمعدّل 4.5 أهداف لكل مباراة.

ويستعيد البطائح جهود الثلاثي محمد جمعة «بيليه» وعبد العزيز هيكل وعزيز جانييف، بعد غيابهم عن المواجهة أمام فريقهم السابق في الجولة الأولى، ويسعى الجهاز الفني، بقيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش، إلى تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة هي الأولى للفريق على ملعبه هذا الموسم.

بدوره، يدخل العين مباراة الليلة بمعنويات عالية، بعد فوزه الكبير بخمسة أهداف مقابل هدف على خورفكان في افتتاحية الدوري، وكان الفريق تابع تحضيراته الميدانية، تحت قيادة مدربه كريسبو، الذي عمد إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، حرص خلالها على تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات، والتأكد من جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة.

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