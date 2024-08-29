فراس بالعربي يقود الشارقة للفوز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير إبراهيم صادق

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قاد فراس بالعربي فريقه الشارقة للفوز الثاني على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين أمام كلباء في المباراة التي جرت بإستاد خالد بن محمد، بتسجيله هدف المباراة الوحيد بداية الشوط الثاني ليصل الشارقة للنقطة السادسة وبقي كلباء في نقطة واحدة.

جاء الشوط الأول بين المتوسط وأقل منه في المستوى وإن كانت الأفضلية النسبية للشارقة، وانعكس ذلك في صناعة الفرص على مرمى الفريقين وكانت أفضل الفرص للتسجيل في منتصف الشوط لصالح الشارقة، أهدرها فراس بالعربي داخل الـ 6 ياردات من عكسية لوان بيريرا، ونجح الحارس سلطان المنذري في إنقاذ فريقه كلباء من فرصة أخرى، واعتمد كلباء على بعض المحاولات الفردية من شهريار ومهدي قايدي ولكن لم تشكل خطورة على مرمى الحارس عادل الحوسني لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بداية الشوط الثاني، أجرى مدرب كلباء تبديل بدخول حبيب الفردان بدلا من كايو جيرمانو، وأظهر الشارقة أفضليته من بداية الشوط وتمكن فراس بلعربي من افتتا التسجيل بلعبة ذكية في الدقيقة 52 عندما حول عكسية لوان بيريرا من تحت الحارس سلطان المنذري في الزاوية اليسرى، وكاد الشارقة أن يعزز التقدم بهدف ثانٍ بعد دقيقتين من لعبة صنعها المتخصص لوان بيريرا إلى كايو لوكاس الذي سدد في المرمى ولكن تم إلغاء الهدف نتيجة التسلل.

واستمر الشارقة في أفضليته الهجومية بعد هدف التقدم وتحصل لوان بيريرا على ركلة مباشرة على رأس الصندوق بعد عرقلته من حبيب الفردان، سددها بقوة ماركوس ميلوني وصدها الحارس المنذري ببراعة إلى ركنية ثم ضاعت فرصة جديدة للشارقة من عثمان كمارا، وعاد كمار اكمارا من جديد بتسديدة قوية صدها الحارس وأتبعها فراس بالعربي بتسديدة خادعة مرت فوق المرمى بقليل.

وظل الشارقة هو الأفضل في السيطرة والاستحواذ وصناعة الفرص خلال ربع الساعة الأولى للشوط الثاني، وأجرى مدرب كلباء تبديلين دفعة واحدة بدخول كل من نيمانجا بدلا من خالد الدرمكي ولينادرو بدلا من شهريار ثم تبدي رابع بدخول عبد العزيز الكعبي بدلاً من وليد راشد في محاولة لتصحيح الوضع، وانتظر كوزمين مدرب الشارقة حتى الدقيقة 75 لإجراء أول تبديل بدخول محمد عبد الباسط بدلاً من لوان بيريرا لتعزيز الناحية الدفاعية، وكاد الشارقة أن يدفع الثمن غالياً من خطأ حارسه عادل الحوسني في الدقيقة 77 عندما لعب الكرة بالخطأ لمهدي قايدي الذي تباطأ في التسجيل بعد أن نجح الحوسني في تصحيح الخطأ والسيطرة على الكرة من بين قدميه.

وأجرى بعدها كوزمين تبديلين بدخول خالد باوزير بدلاً من فراس بالعربي وماجد حسن بدلا من ميلوني ورد عليه مدرب كلباء بتبديل خامس بدخول المهاجم ياسر حسن بدلاً من المدافع عبد السلام محمد في محاولة أخيرة لتعديل النتيجة وشهدت الدقائق الأخيرة ضغط هجومي واضح من كلباء على مرمى الشارقة لاسيما بعد أن احتسب الحكم أحمد سالم خلفان 8 دقائق وقت بديل، وصمد دفاع الشارقة حتى النهاية محافظاً على الهدف الوحيد الذي انتهت عليه المباراة

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