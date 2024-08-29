النصر يكسب بني ياس برباعية ويحافظ على "القمة"

المصدر: دبي-علي الظاهري تصوير سالم خميس

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل النصر انطلاقته القوية في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه على حساب ضيفه بني ياس بأربعة أهداف مقابل هدف في استاد آل مكتوم لحساب الجولة الثانية من المسابقة، ليحافظ "العميد" على صدارة الدوري بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط فيما تجمد رصيد "السماوي" عند 3 نقاط.

سجل أهداف النصر عادل تاعرابت في الدقيقة 14 وعثمان بوسعيد في الدقيقة 53، ووقع علي مبخوت على أول أهدافه الرسمية مع فريقه الجديد النصر بعد أن أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 65، وأحرز البديل عبدالله توري في الدقيقة 75، فيما سجل هدف بني ياس الوحيد يوسف نيكتيه في الدقيقة 16 والذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني من المباراة تصدى لها الحارس عبدالله التميمي.

وجاءت أحداث المباراة سريعة وممتعة خاصة في الشوط الأول الذي شهد العديد من الفرص أثمرت عن تقدم النصر أولاً بعد استقبال علي مبخوت كرة آثر تمريرها لزميله عادل تاعرابت والذي حولها داخل المرمى في الدقيقة 14 فيما كانت خطورة بني ياس من المرتدات التي إدراك منها التعادل سريعاً في أقل من 3 دقائق بعد أن سدد نيكيتيه كرة خادعة مرت تحت أقدام الحارس عبدالله التميمي، وكاد "السماوي" أن يضاعف النتيجة من هجمة خطرة قادها باوزا في الدقيقة 22 لولا تدخل الحارس، واستمر السجال بين الفريقين وسط تبادل الفرص أبرزها رأٍسية عثمان بوسعيد لاعب النصر التي مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وواصل النصر الضغط بقوة في الشوط الثاني لينجح في التقدم عن طريق عثمان بوسعيد بعد استلام عرضية مثالية من مروان أزركان، وترجم أصحاب الأرض أفضليتهم بإحراز ثالث الأهداف حمل توقيع علي مبخوت ليدشن أول أهدافه مع "العميد" بعد استلامه كرة مثالية من عادل تاعرابت، وأسفرت تبديلات شرودر عن تسجيل النصر رابع الأهداف بصناعة وتسجيل من البديلين راشد مصبح وعبدالله توري في الدقيقة 75 فيما أهدر نيكتيه لاعب بني ياس ضربة الجزاء قبل نهاية أحداث المباراة بعد تصدي الحارس عبدالله التميمي.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز