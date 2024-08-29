الجزيرة يكسب أول 3 نقاط بثنائية ربيع وكيبانو في شباك العروبة

المصدر: أبوظبي-أحمد عيسى تصوير: ايريك ارازاس

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حقق الجزيرة الفوز على ضيفه العروبة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين والذي قدم خلاله الفريقان مستوى دون التوقعات، بغياب اللمسات الفنية والهجمات المنظمة، وحقق خلاله صاحب الأرض هدفه بتحقيق الفوز الأول ووضع 3 نقاط في رصيده، مع تلقي العروبة للخسارة الثانية في البطولة.

وخلال اللقاء فرض الجزيرة سيطرته على الملعب منذ صافرة البداية، مستفيدا من تراجع العروبة للمنطقة الدفاعية والذي أعتمد على الهجمات المرتدة للوصول إلى شباك مضيفه، وعلى الرغم من تفوق صاحب الأرض وضغطه المتواصل على ضيفه لكنه لم ينجح في تهديد مرمى العروبة باستثناء بعض المحاولات الفردية للجناح كيبانو وطلعات امادو كوليبالي من منتصف الملعب، بجانب تسديدة محمد النني التي ذهبت خارج الخشبات الثلاث، مع غياب للعروبة الذي أجاد فقط في الشق الدفاعي، وفي الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي للشوط الأول، تمكن مدافع الجزيرة محمد ربيع من وضع فريقه في المقدمة بضربة رأسية نتج عنها الهدف الأول الذي أنتهى عليه الشوط الاول.

وعاد الفريقان إلى الشوط الثاني، دون جديد، حيث واصل الجزيرة تفوقه، لكنه لم يتمكن من تقديم هجمات منظمة، مع محافظة العروبة على أسلوبه الدفاعي رغم تأخره بهدف، وبعد تقدم دقائق اللعب أجرى مدرب العروبة عدة تبديلات في صفوفه لتحسين الأداء، لكن المباراة مضت بأداء دون الوسط من الفريقين مع كثرة أخطاء التمرير، وفي الجزء الأخير من عمر اللقاء نجح طلال خميس حارس مرمى العروبة في إنقاذ مرماه بالتصدي لتسديدة قوية من البديل كارلوس زاباتا ،وفي الزمن المهدر أحتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة أحرز منها كيبانو الهدف الثاني الذي أنتهت عليه المواجهة.

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