كايو يقود الوصل لفوز صعب على دبا الحصن في دوري المحترفين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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فاز الوصل بصعوبة على ضيفه دبا الحصن بهدف وحيد سجله كايو في الدقيقة 9 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 4 نقاط، بعد تعادله في الجولة الأولى، وبقي رصيد دبا الحصن خالياً من النقاط، بتلقيه الخسارة الثانية في ظهوره الأول بدوري المحترفين.

وافتتح الوصل التهديف مبكراً في الدقيقة 9، عندما لعب علي صالح كرة عرضية، ووضعها كايو في شباك دبا الحصن، ومنعت العارضة فرصة هدف ثانٍ للوصل في الدقيقة 12، ولعب علي صالح عرضية أخرى في الدقيقة 24، وقابلها كايو برأسية تألق عادل أبو بكر حارس مرمى دبا الحصن في التصدي لها.

وسدد إبراهيما سيسي كرة قوية وحولها خالد السناني حارس مرمى الوصل، إلى ركلة ركنية بصعوبة في الدقيقة 28، ولعبت الركنية وتفوق السناني مجدداً في مواجهة مباشرة مع ميدانا بيجنا، لتضيع فرصة التعادل من دبا الحصن، ورد فابيو دي ليما بتسديدة قوية وحولها عادل بصعوبة في الدقيقة 35، إلى ركلة ركنية للوصل، وواصل السناني تألقه في الدقيقة 44، وحول فرصة أخرى لدبا الحصن بقدم ويتينيس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وسعى الوصل إلى تعزيز تقدمه في الشوط الثاني، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 58، ثم عاد الحكم وألغى الركلة والإنذار الذي حصل عليه مدافع دبا الحصن، وذلك بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وتصدى عادل في الدقيقة 64، لتسديدة من فابيو، وتابعها كايو وحاول إعادتها للمرمى، ولكن أمسكها حارس دبا الحصن، ثم عاد عادل وحول تسديدة مفاجأة ورائعة بقدم علي صالح في الدقيقة 66، إلى ركلة ركنية، ليكون نجم اللقاء الأول لدبا الحصن.

وفرض الوصل السيطرة الميدانية على الدقائق الأخيرة، ووضح فارق الخبرة لمصلحة لاعبيه أمام دبا الحصن الذي رفض الاستسلام، وحاول العودة، وتدخل السناني في التوقيت المناسب في الدقيقة 84، ومنع نيكسا فوجانوفيتش من فرصة هدف التعادل، وحافظ على نظافة شباكه، وفوز الوصل بنقاط المباراة كاملة.

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