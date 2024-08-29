الفرنسي نبيل فقير يكمل عقد أجانب الجزيرة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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اقترب الجزيرة من التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير صانع ألعاب ريال بيتيس الإسباني، ليكمل عقد الخماسي الأجنبي، حسب تقارير إسبانية أكدت أن الصفقة اكتملت بنجاح بعد الاتفاق على التفاصيل المالية بين كافة الأطراف، وتبقى التوقيع الرسمي في الكشوفات.

ويلعب فقير ذو الأصول الجزائرية المولود في يوليو 1993 في خانة الوسط المتقدم والهجوم، ويعتبر من العناصر البارزة والمؤثرة في صفوف ريال بيتيس، وسبق له اللعب ضمن صفوف سانت بريست، وأولمبيك ليون، كما تواجد سابقاً ضمن قائمة المنتخب الفرنسي، ويمتلك سجلاً حافلاً في الملاعب لما يتميز به من مهارة عالية ودقة التمريرات.

وينتظر أن يعلن «فخر أبوظبي» رسمياً عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعد أن أكدت الأنباء وصوله أمس إلى أبوظبي لإجراء الفحص الطبي والتوقيع الرسمي، وبالتعاقد مع فقير يكمل الجزيرة عقد الأجانب بجانب المدافع كريم رقيق، كيبانو، محمد النني، رامون ميريز.

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