الرياضة الإماراتية.. إنجازات قارية وعالمية في أغسطس 2024

المصدر: وام

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عززت الرياضة الإماراتية حضورها في المشهد القاري والعالمي خلال شهر أغسطس الجاري، بتحقيق باقة إنجازات في مختلف الألعاب، ومن أبرزها الميدالية الآسيوية الأولى (البرونزية) في الريشة الطائرة والتي حققها ريان ملحان لاعب المنتخب الوطني تحت 15 عاماً في منافسات البطولة الآسيوية التي أقيمت بالصين.

وحضرت الفنون القتالية بقوة في المشهد الرياضي خلال أغسطس الجاري، إذ تألق المنتخب الوطني للجوجيتسو في عدة مناسبات، وتمكن من حصد 18 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و7 ميداليات برونزية، في منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس العالم للجوجيتسو في كرواتيا، التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة تجاوزت 350 لاعباً ولاعبة من 24 دولة.

وضمن منافسات النسخة الخامسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين التي أقيمت تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حقق منتخبنا الوطني 12 ميدالية بواقع 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية و7 ميداليات برونزية.

وحقق أبطال الإمارات العديد من المراكز الأولى في منافسات بطولة جنوب الصين الإقليمية التي نظمتها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 30 دولة، وجاءت تلك الإنجازات عن طريق كل من علي أهلي في فئة الأساتذة، وسعد علي في فئة المحترفين لوزن 94 كجم، وسعيد المزروعي في فئة المحترفين لمنافسات بدون بدلة في وزن 62 كجم، ويوسف الحمادي في وزن 94 كجم، و شمسة الكتبي (ذهبيتين) في منافسات البدلة وبدون البدلة لفئة وزن 55 كجم.

وأهدى محمد مرضي لاعب المنتخب الوطني لـ “المواي تاي"، الإمارات لقب "حزام العرب" في فئة "الويتلر ويت" وزن "الأقل من المتوسط"، في ختام منافسات البطولة العربية لمحترفي المواي تاي التي نظمها الاتحاد العربي للعبة في أبوظبي.

وفي الكاراتيه فاز كريم رامي، لاعب منتخبنا الوطني بالميدالية البرونزية لمسابقة الكاتا في النسخة الـ 22 من بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب التي أقيمت في الفلبين.

وفي إنجاز لافت أيضاً، حصل نادي الفجيرة للفنون القتالية على أول ذهبية عربية في بطولة الجائزة الكبرى "جراند سلام وشيي للشباب 2024" التي أقيمت في الصين في مدينة وشيي بنسختها الأولى.

وأحرز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية لقب بطولة العالم للفرق، ضمن فئة الشطرنج السريع التي نظمها الاتحاد الدولي في كازاخستان، إذ فاز في 9 مباريات وتعادل 3 مرات، ودون خسارة.

وعلى صعيد الدراجات، تألق فريق الإمارات للمحترفين بقوة في عدة منافسات عالمية، وكان الأبرز تحقيق مارك هيرشي دراج الفريق انتصاره الرابع هذا الموسم والذي جاء في سباق "كلاسيكا سان سباستيان" في إسبانيا ليتوج بلقب السباق.

كما توج الأمريكي براندون ماكنولتي دراج الفريق بلقب المرحلة الأولى من طواف إسبانيا، فيما اختتم الإيطالي دييجو أوليسي دراج فريق الإمارات مشاركته في طواف بولندا بالمركز الثاني للتصنيف العام للسباق.

وأحرز دراج المنتخب الوطني محمد المطيوعي، الميدالية الفضية في سباق المطاردة الفردية بكأس آسيا في تايلاند.

وفي منافسات الرياضات البحرية، أحرز راشد القمزي بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة وقائد زورق "أبوظبي1" المركز الخامس في السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وجاء في المركز الثالث للترتيب العام بالمونديال.

كما أحرز القمزي، لقب سباق "الماتش ريس" ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والتي أقيمت في مدينة تونسبيرج بالنرويج، بمشاركة 18 زورقاً، وكذلك أحرز فريق أبوظبي للزوارق السريعة المركزين الأول والثاني ضمن سباق " أفضل زمن " الذي أقيم ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 بالنرويج.

وتوج عادل خالد لاعب الحمرية الأولمبي للشراع الحديث، بميداليتين ذهبية وبرونزية في بطولة أوروبا المفتوحة بالسويد التي أقيمت الشهر الجاري، حيث جاءت الميدالية الذهبية في فئة "Master" بينما كانت الفضية ضمن فئة "Overall".

وأحرز المنتخب الوطني لبناء الأجسام 12 ميدالية في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيكس التي أقيمت في سلطنة عمان، بمشاركة 270 لاعباً من 13 دولة.

وأحرز منصور الكتبي لاعب المنتخب الوطني للقوس والسهم برونزية فئة الفرق (رجال) في ختام منافسات تحدي آسيا بكوريا الجنوبية.

كما أحرزت الفارسة ليلى المرزوقي لقب سباق تحدي القدرة الدولي لمسافة 140 كلم "3 نجوم" على ميادين سامورين في سلوفاكيا، وهو الأول لها خارج الدولة.

وتوج منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية بكأس دورة الصين الدولية الودية التي نظمها الاتحاد الصيني للعبة في مدينة ويهاي الصينية.

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