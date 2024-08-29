الجزيرة والعروبة.. تضميد الجراح بالانتصار الأول

المصدر: الفجيرة – محمد فضل ، أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي الجزيرة وضيفه العروبة عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء اليوم لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يدخلها الفريقان وهما يعانيان من جراح الجولة الأولى بعد خسارة الجزيرة أمام بني ياس 0 - 2، وخسارة العروبة الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة أمام النصر 1 - 5، ما يمنح الفريقين دافعاً كبيراً لتضميد الجراح وتعويض الخسارة السابقة مع تحقيق الفوز الأول في المنافسة وبداية حصد النقاط في مشوار البطولة التي يخوضها الفريقان بطموحات مختلفة.

وأدى الجزيرة عدداً من التدريبات عقب مباراة بني ياس، ركز خلالها الجهاز الفني على معالجة السلبيات، والتدريب على الجمل التكتيكية وطريقة اللعب الجديدة التي أصبح يعتمد عليها الفريق، بجانب تحديد خيارات التشكيلة التي سيدفع بها الجهاز الفني في اللقاء.

ويفقد الفريق اليوم جهود الثنائي، المدافع كريم رقيق والمهاجم عمر تراوري بسبب الإصابة، وعلى المستوى الإداري أعلن النادي عن تقديم العديد من الجوائز العينية للجماهير والتي سيجري السحب عليها بين شوطي المباراة، وذلك في خطوة تستهدف مواصلة الحشد الجماهيري وتقديم الدعم المعنوي للاعبين.

بدوره، أكمل العروبة إعداده للقاء الجزيرة بعد سلسلة من التدريبات التي أعقبت المواجهة الافتتاحية الأولى التي خاضها الفريق ضد النصر وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 5 - 1، ودعا مجلس إدارة العروبة لاعبي الفريق إلى ضرورة تناسي أحداث مباراة العميد والتفكير في لقاء اليوم وتنفيذ خطط وتوجيهات المدرب البرتغالي برونو بيريرا.

واشتملت التدريبات على خطة اللعب التي سيواجه بها المدرب فريق الجزيرة، كما خضع حراس المرمى إلى تدريبات خاصة، وذلك عقب الهفوات التي ارتكبها الحارس طلال عيسى أمام العميد، والتي نتج عنها تسجيل رماة النصر خمسة أهداف.

وأكد الحسين عموتة مدرب الجزيرة تركيز فريقه بالكامل من جهازين فني وإداري ولاعبين على مباراة العروبة، بهدف تحقيق الفوز، ذاكراً أن كل لاعب يشعر بالحماس ولديه رغبة في تعويض النتيجة السلبية أمام بني ياس.

وأشار عموتة إلى اكتمال الجاهزية للقاء، وقال: الفريق أكمل تحضيراته للقاء بعد مراجعة أخطاء المباراة السابقة التي لم تتم بالشكل المطلوب ولا بالطريقة التي تتناسب مع إعدادنا وتحضيراتنا في مرحلة الإعداد للموسم، أهدرنا العديد من الفرص ووقعنا في أخطاء دفاعية عاقبنا به الخصم الذي وصل للمرمى مرتين وأحرز هدفين.

واستطرد عموتة: كانت لدينا العديد من الإيجابيات أيضاً مثل نجاحنا في الوصول وتهديد مرمى المنافس، صناعة الفرص نقطة جيدة، ويجب أن نركز فقط على كيفية الاستفادة منها وتحويلها إلى أهداف، لا أريد وضع اللاعبين تحت الضغط وكل ما أطلبه اللعب بهدوء وتركيز وأن نقاتل بشكل جماعي، لأننا كمجموعة نتحمل كل تفاصل اللقاء سواء الدفاعية أم الهجومية، كما أن الفوز يكون للجميع.

ظروف متشابهة

فيما قال برونو بيريرا مدرب العروبة، إن ظروف الفريقين اليوم متشابهة للخسارة في جولة الافتتاح، وأن ذلك يجعل كل فريق يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق أول فوز في مشوار البطولة، وأضاف: سنقاتل من أجل كسب النقاط الثلاث رغم قوة الفريق المنافس، فقط يجب أن نضع كامل تركيزنا على اللقاء وأن نتحلى بالثقة وأن نمضي قدماً نحو تحقيق هدفنا.

وأشار مدرب العروبة إلى أن فريقه واجه منافساً قوياً «النصر» في المباراة السابقة، واجتهد أمامه دون أن يحالفه التوفيق وأضاف: نخوض مباراة قوية أخرى أمام الجزيرة ويجب أن نستفيد من الأخطاء السابقة وأن نلعب بتركيز أكبر مع مضاعفة الجهد والتحلي بالإصرار بجانب الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء واستغلال الفرص حتى نؤكد قدرتنا على الفوز ونفوز بالنقاط الثلاث.

وشدد برونو بيريرا مدرب العروبة، على أن فريقه سيقاتل على النقاط الثلاث عندما يحل ضيفاً على الجزيرة اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.وقال بيريرا في المؤتمر الصحافي التقديمي: «سنواجه الجزيرة الذي لم ينه مباراته الأولى في الدوري بالطريقة المنشودة مثل العروبة، وخسر الجولة الأولى أمام بني ياس، ونحن كذلك خسرنا أمام النصر».

وأضاف: «واجهنا فريقاً قوياً في مباراتنا الأولى، تنتظرنا مباراة ثانية أمام الجزيرة القوي أيضاً، ونعمل على الظهور بأفضل مستوى من الصورة التي ظهرنا بها في مباراتنا الأولى».واختتم قائلاً: «يجب أن نمضي قدماً في مسيرتنا، وتركيزنا الكامل سيكون على مباراتنا أمام الجزيرة، ونتمنى الخروج بنتيجة إيجابية».

ومن جانبه، قال بوبكر تراولي لاعب العروبة: «الجزيرة فريق قوي، ونحن نحترمه، وسنبذل كل جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية». وأضاف: «يجب أن ننسى مباراتنا السابقة، ونأمل أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، ونحن جاهزون للمواجهة». وأكمل: «لدينا الوقت للتحسن، وتقديم مباريات أفضل، ونسعى إلى جمع أكبر عدد من النقاط من مبارياتنا المقبلة».

الحسين عموتة:

يجب أن نركز على الاستفادة من الفرص

بيريرا:

نتطلع إلى تعديل الصورة المهزوزة للعروبة

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