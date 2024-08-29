النصر وبني ياس.. مواصلة الانتصارات

المصدر: دبي - علي الظاهري، أبوظبي - أحمد عيسى

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يتطلع النصر وضيفه بني ياس إلى مواصلة انتصاراتهما في دوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقي الفريقان في الساعة 8:30 مساء اليوم لحساب الجولة الثانية من منافسات البطولة، ويسعى «العميد» إلى مواصلة انطلاقته القوية والمحافظة على القمة بعد تفوقه في الجولة الافتتاحية على العروبة بخماسية، فيما يدخل «السماوي» منتشياً بالفوز الأخير في ضربة البداية بثنائية وبشباك نظيفة على حساب الجزيرة.

ويميل تاريخ المواجهات لصالح النصر أمام بني ياس بعد أن تقابلا في 26 مواجهة سابقة خلال البطولة، تفوق النصر بـ 13 انتصاراً مقابل 6 لبني ياس وتعادلا في 7 مواجهات.

مواجهة قوية

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن فريق بني ياس يعد خصماً قوياً ودائماً ما تكون المواجهة معه قوية، مشيراً إلى أنه شاهد مباراتين لـ «السماوي» منها مباراة الجزيرة من الملعب ويعلم مدى صعوبة المنافس بناءً على المعطيات الحالية.

وأضاف شرودر إن فريق بني ياس يضم لاعبين مميزين في جميع الخطوط، يلعبون بتركيز شديد، ولكن ثقته كبيرة بلاعبيه وقدرتهم على تقديم مباراة جيدة وتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً وأنها ستكون أول مباراة على استاد آل مكتوم هذا الموسم، مبيناً أن الجميع يعلم قوة فريق النصر وجودة لاعبيه ويجب عليهم الاستمرار بتقديم الأداء نفسه وتحقيق الفوز، ليمنح اللاعبين المزيد من الثقة قبل توقف الدوري.

واختتم شرودر قائلاً: إن جمهور «العميد» لا يحتاج دعوة للحضور، وهو يعلم مدى حاجة الفريق إليه، حيث قدم عشاق النصر وجمهوره دعماً حقيقياً في الموسم الماضي وشكلاً رائعاً في المدرجات، وكانت مفاجأة بالنسبة له حضور عدد كبير منهم في مباراة العروبة، متمنياً مواصلة مساندة الفريق بأعداد كبيرة أمام بني ياس.

وقال البرتغالي جواو بيدرو مدرب بني ياس: إن فريقه طوى صفحة الفوز على الجزيرة بعد أن أصبحت المباراة من الماضي، وإن تركيز الفريق بالكامل على المباريات المقبلة بداية بلقاء اليوم أمام العميد، مؤكداً أن لاعبيه لديهم الرغبة في تقديم مباراة جيدة ومواصلة النتائج الإيجابية.

وأضاف: ندرك أننا نواجه منافساً قوياً يلعب على ملعبه ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين في صفوفه ويتمتع بالقوة الهجومية، ولديه أيضاً دافعه في الفوز بالنقاط الثلاث، لكن ثقتنا أيضاً كبيرة في عناصرنا، وبالإصرار والعزيمة يمكن أن نحقق هدفنا من المباراة.

وأكد مدرب السماوي أنه مع لاعبيه يدخلون المباراة بالطموح ذاته والإصرار الذي لعبوا به المباراة السابقة، مشيراً إلى أن الروح المعنوية عالية وسط أفراد الفريق، ذاكراً أنهم اجتهدوا في التدريبات السابقة، وأن كل لاعب يسعى لتقديم أفضل ما لديه لخدمة الفريق بالشكل المطلوب والمساهمة في إسعاد جماهير النادي.

جاهزية كبيرة

إلى ذلك، أكد سمير مميسيفيتش لاعب النصر جاهزيتهم الكبيرة لمواجهة اليوم أمام بني ياس الذي يستحق الاحترام ويتوقع أن تكون المباراة قوية بين الفريقين، مشيراً إلى أنهم قادرون على حسم المباراة لصالحهم والفوز بنقاط المباراة.

ولفت إلى أنه بعد إظهار قدراتهم الحقيقية للجميع في المباراة السابقة أمام العروبة هجومياً ودفاعياً وتقديم مباراة رائعة، عليهم الاستمرار على النهج ذاته في المباريات المقبلة، مؤكداً حاجة الفريق للجمهور دائماً في كل المباريات باعتبارهم اللاعب رقم 12 في الفريق، متمنياً حضورهم بأعداد كبيرة، فكل من يعمل في منظومة الفريق الأول سواء لاعبين أم جهاز فني يحتاجون الدعم والتشجيع من الجماهير.

شردور:

نتطلع إلى الفوز في أول مباراة على ملعبنا

جواو بيدرو:

نواجه منافساً قوياً يمتلك العديد من اللاعبين المميزين

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