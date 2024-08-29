الشارقة وكلباء.. مباراة صعبة

المصدر: كلباء ـ محمد فضل

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يشهد استاد خالد بن محمد في نادي الشارقة عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم ختام مباريات اليوم الأول للجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين بين أصحاب الأرض وضيفه اتحاد كلباء في مواجهة تبدو صعبة من واقع مواجهات الفريقين التي تتميز بالندية.

لا سيما بعد نتائج الجولة الأولى التي وضع فيها الشارقة أول 3 نقاط في رصيده بالفوز خارج ملعبه على دبا الحصن، وانتزاع اتحاد كلباء نقطة غالية من حامل اللقب الوصل وهو يسعى لإثبات قوته بالعودة من ملعب مضيفه بنقطة على الأقل.

واستعد الشارقة للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية تحت إشراف المدرب كوزمين، وتبدو صفوف الفريق مكتملة من خلال الدفع بنفس التشكيلة التي فاز بها الفريق على دبا الحصن 4 ـ 1، ويعول المدرب كوزمين على المعنويات العالية للفريق زيادة على المساندة الجماهيرية المتوقعة لكونها أول مباراة للفريق على ملعبه، وشدد كوزمين، على أهمية المباراة.

بدوره يسعى كلباء إلى إحراج الشارقة على أرضية ملعبه ويتطلع الجهاز الفني بقيادة الصربي رازوفيتش المدير الفني لكباء إلى استغلال الحالة المعنوية العالية للاعبين عقب العرض الجيد الذي قدمه الفريق ضد الوصل حامل اللقب بعد نهاية اللقاء على وقع التعادل 2 ـ 2، وقام الجهاز الفني بتصويب الأخطاء، ووضع الخطة المناسبة لتخطي عقبة الشارقة.

وقال المدرب كوزمين: «علينا أن نكون في جاهزية عالية، ونُواصل إظهار العزيمة والإصرار، حيث إن المُنافس يتمتع بقدرات جيدة، مما يزيد من التوقعات بصعوبة المواجهة على الفريقين، نركز على دراسة الفريق المُنافس، واحترام قدراته، والعمل على فرض أسلوبنا الخاص خلال مجريات المباراة، والفريق الذي يبذل جهداً أكبر ويخلق فرصاً أكثر تتضاعف حظوظه في تحقيق الانتصار».

وأضاف كوزمين: «نُبدي اهتماماً كبيراً في اختيار اللاعبين المناسبين من النواحي الفنية والمادية ونهدف لاستقدام لاعبين يملكون الشغف والحماس لتقديم الإضافة الحقيقية للفريق، ثقتنا كبيرة في المجموعة الحالية من اللاعبين الذين سبق لهم أن حققوا الكثير مع الفريق، مع التأكيد على السعي نحو تعزيز نوعية وقدرات دكة البدلاء».

وتحدث كوزمين عن منافسه قائلاً: المباريات مع كلباء دائماً ما تكون حافلة بالتحدي والندية، واتحاد كلباء يتمتع بقدرات جيدة تحت قيادة مدرب متميز، مما يزيد من صعوبة المباراة.وفي إجابة عن سؤال حول كيفية تخطيطه للتعامل مع لاعب اتحاد كلباء مهدي قائدي، قال كوزمين: قائدي يعتبر لاعباً جيداً ومهماً لفريقه، ولكن الشارقة يركز بشكل أكبر على طريقة لعبه وأدائه الخاص بدلاً من التفكير في المنافسين، حيث يعمل على فرض أسلوبه الخاص في كل مباراة.

وفي نهاية حديثه، أعرب مدرب الفريق الأول عن ثقته الكبيرة في اللاعبين الحاليين الذين حققوا الكثير مع الفريق، وأكد على أنه يسعى لتحسين التشكيلة بإضافات مهمة وتعزيز الدكة، ولكنه لا يرغب في التعاقد مع لاعبين ليسوا على مستوى التطلعات، حتى لو كانت تكلفتهم منخفضة، مشيراً إلى أن اختيار اللاعبين يتم بهدوء ودون ردود فعل عاطفية.

تحدث مدرب الشارقة كوزمين عن نقاش جماهير فريقه فيما يتعلق بالانتدابات واللاعبين الجدد، حيث أبدى اهتمامه الكبير باختيار اللاعبين المناسبين من النواحي الفنية والمادية، مؤكداً أن هدفه هو اختيار لاعبين لديهم شغف وحماس لتحقيق البطولات وإضافة قيمة حقيقية للفريق.

تأكيد

وأكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء أن فريقه تنتظره مباراة قوية ضد الشارقة، مشيراً إلى أنه قام بتجهيز النمور بصورة جيدة، ونتطلع إلى تقديم مباراة كبيرة وتحقيق النتيجة الإيجابية رغم ظهور بعض حالات الإصابة الطفيفة على بعض لاعبي كلباء، وأبدى تحفظه عن أبرز المشاركين خلال لقاء الشارقة.

وعرج المدرب لنتيجة التعادل التي حققها الفريق خلال الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل حامل النسخة الأخيرة من المسابقة، مشيراً إلى أن معنويات اللاعبين عالية ولديهم الرغبة في التواجد أمام الشارقة ومواصلة تقديم العرض الجيد خلال مباراة اليوم وفي كل المواجهات المقبلة، معرباً عن أمله في تواجد الجمهور بعد الوقفة القوية لأنصار النادي خلال لقاء الوصل.

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