الوصل ودبا الحصن.. تعويض النقاط الضائعة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، دبا الحصن – محمد فضل

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يلتقي الوصل وضيفه دبا الحصن على ملعب استاد زعبيل في الخامسة و55 دقيقة من مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ويجمع بين الفريقين رغبة الفوز في أول مواجهة بينهما بدوري المحترفين، ولتعويض فقدان النقاط في الجولة الأولى، بعدما تعادل الوصل مع مضيفه كلباء 2 - 2، وخسر دبا الحصن أمام ضيفه الشارقة 1-4، ليحتل «الإمبراطور» المركز الثامن بنقطة واحدة، ودبا الحصن في المركز 12 دون نقاط.

ويسعى دبا الحصن لمصالحة جمهوره عقب هزيمة الجولة الأولى أمام الشارقة برباعية، وقام الجهاز الفني بتصحيح هفوات اللقاء، خصوصاً على مستوى خط الدفاع الذي تحمل العبء الأكبر خلال المواجهة الافتتاحية، خصوصاً بعد طرد إبراهيما سيسي أبرز الغائبين عن لقاء اليوم في صفوف المدرب البرازيلي كايو زاناردي.

وقام الجهاز الفني بوضع الخطة المناسبة التي تمكنه من تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب فريق الوصل، ويتوقع أن يدفع زاناردي بالأسماء ذاتها التي حضرت في المواجهة الافتتاحية.وتحدث ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن مواجهة الفريقين اليوم، قائلاً: «دبا الحصن فريق جيد، وضيف جديد على الدوري، ولم يكن محظوظاً في مباراته الأولى بالبطولة، لطرد لاعبه في وقت مبكر.

وذلك لم يظهر نقاط قوة الفريق، الذي لديه بعض المميزات عندما يتعلق الأمر بالهجوم، لتنوع أساليب الأداء لديه، وأعتقد أننا نحتاج إلى تقديم أداء جيد أمام جمهورنا وفي ملعبنا، ونبدأ الموسم بنتيجة وبأداء جيد».

وتحدث المدرب الصربي عن تعادل الوصل في مباراته الأولى بالدوري أمام كلباء 2-2، بقوله: «مباراتنا مع كلباء كانت صعبة خارج ملعبنا، وخاب توقعنا بعض الشيء، لأننا تحكمنا بالمباراة حتى اللحظة الأخيرة عندما سجل المنافس هدف التعادل الثاني، وأعتقد أننا لم نكن في المستوى الذي كنا نرغب بالظهور عليه، وعلينا التصرف بالمزيد من الذكاء في مبارياتنا الأولى بالدوري لنحقق الفوز، ونحصل على نقاط المباريات كاملة».

وعن إمكانية تبديل لاعبي الوصل الدوليين مبكراً حال الاطمئنان على النتيجة أمام دبا الحصن، خصوصاً وأن هناك تجمعاً ومباراة قوية مع المنتخب الوطني الأول بعد أيام، قال ميلوش: «من مصلحة المنتخب الوطني مشاركة اللاعبين الدوليين في دقائق المباريات كاملة، لأن الأندية بدأت المنافسات الرسمية قبل أيام قليلة، وبعد فترة تجمع وتدريبات طويلة، وهو الأمر الذي يستلزم الوصول بهم إلى كامل الجاهزية الفنية والبدنية، قبل خوض أي مباراة مع المنتخب، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال خوض المزيد من المباريات الرسمية».

وقال البرازيلي كايو زاناردي مدرب دبا الحصن، إنه عمل على إصلاح أخطاء فريقه في مباراته بالجولة الأولى، تحضيراً للقاء الوصل.وقال في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الوصل: «لدينا مباراة مهمة ضد فريق قوي ويتمتع بانسجام كبير بين لاعبيه، ويدخل المسابقة مدافعاً عن اللقب الذي ناله الموسم الماضي».وأضاف: «نحرص على تقديم مباراة جيدة خارج أرضنا، ولاعبو دبا الحصن، يستحقون تحقيق النتائج الإيجابية».

رغبة

أما سفيان بوفتيني لاعب الوصل، فقال: «نخوض مباراتنا أمام دبا الحصن مثل بقية مبارياتنا، ولن تكون سهلة، وعلينا بذل أقصى جهدنا لتحقيق الفوز بعد التعادل في الجولة الأولى، ولا بد من التركيز اليوم، لأن دبا الحصن يشارك للمرة الأولى في المحترفين، ولديه الرغبة في ضمان الاستقرار وجمع أكبر عدد من النقاط، ونحن بدورنا نتعامل مع كل بطولة على حدة، ومع كل مبارياتنا خطوة بخطوة، ونطمح إلى المنافسة على جميع ألقاب المسابقات التي نشترك فيها هذا الموسم».

بدوره، قال حسين عباس لاعب دبا الحصن: «ستكون مباراتنا اليوم، صعبة لأننا سنقابل حامل اللقب، كما أن الوصل لديه تاريخ عريق». وأضاف: «نحن نعمل جاهدين على ضبط تشكيلتنا، والوصول إلى درجة الجاهزية المطلوبة قبل اللقاء».وأتم قائلاً: الوصل فريق قوي، ونعرف الصعوبات التي تنتظرنا في المباراة، ولكنني واثق في أننا سنلعب مباراة رائعة تسعد جمهورنا.

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