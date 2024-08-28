"فريق أبوظبي الرياضي" يفوز على بطل ميانمار بدوري أبطال آسيا للسيدات لكرة القدم

المصدر: وام

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حافظ فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم على حظوظه في التأهل عن فرق المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا بعد فوزه اليوم علي فريق مياوادي من ميانمار بهدف نظيف سجلته اللاعبة فاطمة المرزوقي في الدقيقة 83 وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدورها التمهيدي من دوري الأبطال للسيدات في نسخته الأولى.

أقيمت المباراة مساء اليوم على ملعب "الأول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض ليتبقي اللقاء الختامي المرتقب الذي يجمع فريق أبوظبي الرياضي والنصر السعودي صاحب الأرض والجمهور يوم السبت المقبل.

وبهذا الفوز أصبح رصيد فريق أبوظبي الرياضي 6 نقاط قبل لقائه النصر السعودي .

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