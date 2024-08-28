العين يمدد عقد نجمه المغربي سفيان رحيمي أربع سنوات

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أعلن نادي العين عن تمديد عقد نجمه المغربي سفيان رحيمي لأربع سنوات مقبلة حتى عام 2028، في خطوة أسعدت جماهير النادي التي ساورها القلق بعد تواتر أنباء بالفترة الأخيرة عن سعى بعض الأندية الخليجية والأوربية لخطب ود اللاعب الذي أظهر تألق ملحوظا مع الفريق البنفسجي خلال الفترة الماضية وخصوصا في دوري أبطال آسيا إذ ساهم بفعالية في تتويج الزعيم باللقب القاري في نسخته الأخيرة قبل التعديل، كما توج اللعب بجائزتي أفضل لاعب و هداف البطولة برصيد 13 هدفا سجل معظمها في الأدوار الإقصائية بواقع 8 أهداف.

وتترقب الجماهير العيناوي ظهورا متميزا للنجم المغربي مع العين خلال الفترة المقبلة والتي يواجه فيها الفريق تحديات عدة وقوية على المستويين الداخلي والخارجي إذ يشارك في بطولة كأس القارات، وبطولة النخبة الآسيوية، ومونديال العالم للأندية، بالإضافة إلى المسابقات المحلية الثلاث دوري ادنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتعليقا على تمديد عقد اللاعب قال محمد ابراهيم المحمود عضو مجلس ادارة شركة الكرة بنادي العين: اليوم نعلن عن تمديد عقد النجم العيناوي (مرعب آسيا) سفيان رحيمي لمدة أربع سنوات مقبلة حتى 2028، وهذا بفضل دعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ومتابعتهما الحثيثة لهذا الملف وهذا تأكيد على ما ذكرناه سابقا بأن سفيان رحيمي هو إبن العين والنادي ولا شك في أن العلاقة مستمرة بين اللاعب والنادي لأعوام مقبلة والحمدلله وفقنا اليوم في الإعلان رسمي عن تمديد عقد اللاعب متمنين له ولزملائه التوفيق في المرحلة المقبلة.



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