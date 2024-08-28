مواجهات متوازنة في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسفرت قرعة الدور التمهيدي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأندية دوري الدرجة الأولى، عن مواجهات متوازنة في الدور الأول، وتجمع الإمارات مع مصفوت، وجلف مع دبا، وفليتوود يونايتد مع الفجيرة، والحمرية مع الذيد، وحتا مع العربي، والجزيرة الحمراء مع الظاهرة، وجلف يونايتد مع يونايتد.

ويصعد الفائزون من تلك المواجهات إلى الدور التالي، الذي تأهل الظفرة إليه مباشرة، حيث ينتظر الفائز من لقاء جلف يونايتد ويونايتد، مع العلم بأنه سيتأهل في نهاية مباريات الدور التمهيدي، فريقان للانضمام واللعب مع 14 نادياً مشاركاً في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، للعب من الدور الـ 16 الرئيس للكأس الغالية.

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