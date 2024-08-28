سهيل المطوع يتصدر قائمة الحراس الأكثر تصدياً للكرات في الجولة الأولى لدوري أدنوك

المصدر: البيان

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تصدر حارس مرمى دبا الحصن سهيل عبد الله المطوع قائمة الحراس الأكثر تصدياً للكرات في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين موسم 2024-2025 وبلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 8، وشارك حارس مرمى دبا في 109 مباراة بزمن لعب بلغ 9802 دقيقة.

وحل حارس مرمى خورفكان أحمد حمدان في المركز الثاني حيث بلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 5، وخاض حمدان 91 مباراة بزمن لعب بلغ 8199 دقيقة، وفي المركز الثالث حل فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس وبلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 4، وبلغ مجموع المباريات التي شارك فيها الظنحاني 272 مباراة بزمن لعب 24326 دقيقة.

ونال عيسى أحمد حارس مرمى كلباء المركز الرابع وبلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 3، وشارك في 110 مباراة بزمن لعب 9803 دقيقة، بينما جاء حارس مرمى البطائح درويش أحمد في المركز الخامس وبلغ مجموع التصدي للكرات بالجولة الأولى 3 ، بمجموع مباريات 91 وبزمن لعب فعلي بلغ 8175 دقيقة.





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